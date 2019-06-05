НОВАТЭК, Газпромбанк и Sinopec подписали условия создания СП по торговле СПГ в Китае

"НОВАТЭК" Газпромбанки Sinopec подписали юридически обязывающие базовые условия соглашения о создании на территории Китая совместного предприятия по торговле сжиженным природным газом на внутреннем рынке этой страны, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания.

Соглашение подписано по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.