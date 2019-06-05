Министр энергетики США Рик Перри в среду раскритиковал идею строительства в Европе газопровода "Северный поток 2", сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на словенские СМИ.
"Мы думаем, что полагаться только на один источник энергии - не очень хорошая идея", - сказал Перри во время визита в Любляну, говоря об этом проекте.
По его словам, после завершения проекта газопровода Россия сможет угрожать Европе "прекращением поставок газа".
Министр энергетики США также призвал к усилению трансатлантического энергетического сотрудничества и рассказал об интересе Вашингтона к экспорту сжиженного газа в Европу и к строительству АЭС.
Газопровод "Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность - более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. "Газпром" начал строительство газопровода в прошлом году и намерен достроить его до конца текущего года.
В Словении в настоящее время проходит саммит "Инициативы трех морей", участниками которой являются 12 стран, расположенных в регионе между Адриатическим, Балтийским и Черным морем. Согласно программе, участники саммита, в том числе президенты Болгарии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Литвы, Словении и Польши, обсуждают различные геополитические вызовы. Перри также является участником саммита.
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