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ТЭК 05.06.2019 20:44

Министр энергетики США в Любляне раскритиковал "Северный поток 2"

Министр энергетики США Рик Перри в среду раскритиковал идею строительства в Европе газопровода "Северный поток 2", сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на словенские СМИ.

"Мы думаем, что полагаться только на один источник энергии - не очень хорошая идея", - сказал Перри во время визита в Любляну, говоря об этом проекте.

По его словам, после завершения проекта газопровода Россия сможет угрожать Европе "прекращением поставок газа".

Министр энергетики США также призвал к усилению трансатлантического энергетического сотрудничества и рассказал об интересе Вашингтона к экспорту сжиженного газа в Европу и к строительству АЭС.

Газопровод "Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность - более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. "Газпром" начал строительство газопровода в прошлом году и намерен достроить его до конца текущего года.

В Словении в настоящее время проходит саммит "Инициативы трех морей", участниками которой являются 12 стран, расположенных в регионе между Адриатическим, Балтийским и Черным морем. Согласно программе, участники саммита, в том числе президенты Болгарии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Литвы, Словении и Польши, обсуждают различные геополитические вызовы. Перри также является участником саммита.

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Тэги: США, РОССИЯ, ГАЗОПРОВОД, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]