Москва и Пекин намерены развивать практику расчетов в рублях и юанях - Путин

Россия и Китай будут расширять практику расчетов в национальных валютах, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия и Китай намерены развивать практику расчетов в национальных валютах. Только что заключено межправсоглашение, нацеленное на дальнейшее расширение использования рублей и юаней в двусторонней торговле, а также на обеспечение бесперебойности банковского обслуживания сделок в условиях нестабильности на глобальных рынках", - сказал Путин после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.