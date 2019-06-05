СИБУР и Sinopec хотят сотрудничать в реализации совместных проектов в РФ, КНР и третьих странах

"СИБУР" и его акционер - китайская Sinopec заключили соглашение об отраслевом сотрудничестве на территории КНР, России и других стран, которое определяет стратегическое взаимодействие между сторонами, в том числе в части реализации совместных проектов, говорится в пресс-релизе российской компании.
Согласно документу "СИБУР" и Sinopec договорились о сотрудничестве в области переработки природного газа в нефтехимическую продукцию в России и КНР, в сфере НИОКР, а также обучения персонала в целях взаимного обмена профессиональными знаниями.
Кроме того, SIBUR International GmbH (экспортное подразделение "СИБУРа") и Sinopec Chemical Commercial Holding (Hong Kong) Company Limited заключили соглашение о дистрибуции на территории КНР полиэтилена, который будет производиться на нефтехимическом комплексе СИБУРа "Запсибнефтехим".
Проект "Запсибнефтехим" предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн тонн этилена в год (технология Linde AG, Германия, компания также готовит FEED), а также около 500 тыс. тонн пропилена и 100 тыс. тонн бутан-бутиленовой фракции в год, установок по производству различных марок полиэтилена совокупной мощностью 1,5 млн тонн в год (технология компании INEOS, Великобритания, подрядчиком по выполнению комплекта документации FEED определена Technip), установки по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год (технология компании LyondellBasell, Нидерланды, контракт на выполнение комплекта документации FEED заключен с ThyssenKrupp Uhde).
Завод уже построен и находится в процессе пуско-наладки.
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 18 нарушений - Минобороны Азербайджана
Использование террористами новых форм действий и информтехнологий требует поиска иных путей борьбы с ними - глава Исполкома СНГ
Военная угроза усиливается в Венесуэле и Персидском заливе - секретарь СНГ
Выручка ФИФА в 2015-2018 гг достигла рекордных $6,4 млрд
Инфантино переизбран президентом ФИФА
Apple представила iOS 13 и новый Mac Pro, откажется от iTunes
ИВ Гянджи направит около 2,5 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Астаринского района получит 2,3 млн манатов на строительство дома для пострадавших от оползня
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Трамп не уверен в правдивости сообщений СМИ о казни и наказаниях чиновников в КНДР из-за саммита в Ханое
Хакеры украли данные с компьютеров представительства ЕС в Москве - СМИ
Россия и Китай будут содействовать переговорам между КНДР и США - совместное заявление
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Банк Республика провел благотворительную акцию накануне праздника Рамазан
Компания Bakcell организовала праздник для детей по случаю 1 июня
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви