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ТЭК 05.06.2019 21:25

СИБУР и Sinopec хотят сотрудничать в реализации совместных проектов в РФ, КНР и третьих странах

"СИБУР" и его акционер - китайская Sinopec заключили соглашение об отраслевом сотрудничестве на территории КНР, России и других стран, которое определяет стратегическое взаимодействие между сторонами, в том числе в части реализации совместных проектов, говорится в пресс-релизе российской компании.

Согласно документу "СИБУР" и Sinopec договорились о сотрудничестве в области переработки природного газа в нефтехимическую продукцию в России и КНР, в сфере НИОКР, а также обучения персонала в целях взаимного обмена профессиональными знаниями.

Кроме того, SIBUR International GmbH (экспортное подразделение "СИБУРа") и Sinopec Chemical Commercial Holding (Hong Kong) Company Limited заключили соглашение о дистрибуции на территории КНР полиэтилена, который будет производиться на нефтехимическом комплексе СИБУРа "Запсибнефтехим".

Проект "Запсибнефтехим" предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн тонн этилена в год (технология Linde AG, Германия, компания также готовит FEED), а также около 500 тыс. тонн пропилена и 100 тыс. тонн бутан-бутиленовой фракции в год, установок по производству различных марок полиэтилена совокупной мощностью 1,5 млн тонн в год (технология компании INEOS, Великобритания, подрядчиком по выполнению комплекта документации FEED определена Technip), установки по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год (технология компании LyondellBasell, Нидерланды, контракт на выполнение комплекта документации FEED заключен с ThyssenKrupp Uhde).

Завод уже построен и находится в процессе пуско-наладки.

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Тэги: РОССИЯ, СИБУР, SINOPEC, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]