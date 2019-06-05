ГК "Росатом" и Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) подписали генеральный контракт на сооружение блоков NN3-4 АЭС "Сюйдапу".

Документ подписан в среду в Москве в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина по итогам российско-китайских переговоров.

"Выполняются достигнутые в прошлом году, в ходе нашего визита в КНР, прорывные договоренности в сфере мирного атома. Заключен генеральный контракт на сооружение 3-го и 4-го блоков АЭС "Сюйдапу". При участии "Росатома" начинается строительство в Китае демонстрационного реактора на быстрых нейтронах", - отметил Путин.

По словам главы "Росатома" Алексея Лихачева, цитата которого приводится в сообщении госкорпорации, - "сегодня мы перевели проект сооружения АЭС российского дизайна на новой площадке в практическую стадию реализации. С учетом ранее подписанного контракта по Тяньваньской станции нам предстоит до 2028 года вместе с нашими китайскими партнерами построить четыре новейших энергоблока поколения 3+".

Как сообщалось, в середине мая китайская корпорация раскрыла через Шанхайскую фондовую биржу, что китайские подразделения China National Nuclear Power (CNNP) и China Nuclear Energy Industry Corp. (CNEIC) подпишут контракт стоимостью $1,7 млрд с российским "Атомстройэкспортом" (АСЭ, входит в инжиниринговый дивизион ГК "Росатом" - группу ASE) на строительство атомной электростанции в провинции Ляонин.

Начало строительства энергоблоков планируется на октябрь 2021 года и август 2022 года соответственно.

Как сообщалось, в минувшем марте ASE и CNNC подписали контракт на технический проект на блоки NN3 и 4 АЭС "Сюйдапу".

В июне 2018 года в Пекине был подписан межправительственный протокол на сооружение на площадке АЭС "Сюйдапу" (г.Хулудао, провинция Ляонин, Китай) двух энергоблоков российского дизайна с реакторами ВВЭР-1200.

Тогда же "Росатом" и Государственное энергетическое управление Китая подписали рамочные контракты на серийное строительство блоков АЭС "Сюйдапу", строительство IV очереди ТАЭС (блоки NN7-8), поставку оборудования и оказание услуг по проекту сооружения китайского демонстрационного реактора на быстрых нейтронах CFR600 и на поставку радионуклидных тепловых блоков космического назначения.

В соответствии с подписанными контрактами, российская сторона будет проектировать ядерный остров станции, а также поставит ключевое оборудование ядерного острова для блоков NN7-8 ТАЭС и для блоков NN3-4 АЭС "Сюйдапу". Пуск блока N7 ТАЭС запланирован на 2026 год, блока N8 - на 2027 год. Пуск блоков АЭС "Сюйдапу" запланирован на 2027-2028 годы