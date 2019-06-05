Хакеры украли данные с компьютеров представительства ЕС в Москве - СМИ

Хакеры взломали компьютеры представительства Европейского союза в Москве и украли с них информацию, сообщает в среду издание BuzzFeed со ссылкой на попавший в его распоряжение внутренний документ ЕС.

За атакой, утверждают источники издания, могут стоять некие "российские организации".

Специалисты ЕС обнаружили признаки кибершпионажа в апреле этого года, за несколько недель до выборов в Европарламент, сообщает издание. Кибератака началась в феврале 2017 года, она затронула как минимум два компьютера.

Эксперты не знают, какой объем информации был украден. Они не смогли определить и то, какую именно информацию похитили хакеры, сообщает BuzzFeed.

Публично сообщать о кибератаке Европейская служба внешних связей не стала, отмечает издание. Однако она подтвердила BuzzFeed тот факт, что "произошел инцидент".

В преддверии выборов в Европарламент в мае ЕС принял ряд мер для борьбы с кибератаками, в том числе разработал план по борьбе с дезинформацией, в частности, со стороны России, отмечает издание. Однако, рассказали источники BuzzFeed, некоторые из стран ЕС все еще делают недостаточно для противодействия действиям России, так как они недооценивают угрозу.