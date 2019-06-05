Россия и Китай будут содействовать переговорам между КНДР и США - совместное заявление

Лидеры России и Китая высказались в поддержку диалога между Пхеньяном и Вашингтоном, заявили о намерении содействовать развитию переговорного процесса между ними.

Россия и Китай намерены "выступать за сохранение диалога между КНДР и США, поддерживать их шаги навстречу друг другу, содействовать поступательному развитию переговорного процесса между ними", - говорится в Совместном заявлении РФ и КНР о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху.

В заявлении отмечается, что "диалог и консультации являются единственным эффективным путем решения проблем Корейского полуострова".

Стороны считают, что для их решения "необходимо придерживаться установки на денуклеаризацию в обмен на безопасность и развитие, применять комплексный сбалансированный подход для снятия озабоченности всех сторон".

РФ и Китай также намерены оказывать поддержку Северной и Южной Кореям "в их стремлении улучшить свои взаимоотношения".

Москва и Пекин продолжат прилагать усилия для создания в регионе механизма достижения мира и безопасности и готовы содействовать тому, чтобы в этом процессе должную положительную роль сыграл СБ ООН, говорится в заявлении.