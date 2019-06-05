Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.912 RUR   0.026 GBR   2.1525 TRY   0.2915

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.12 -0.38 Brent 61.30 -0.69

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 05.06.2019 23:05

Россия и Китай будут содействовать переговорам между КНДР и США - совместное заявление

Лидеры России и Китая высказались в поддержку диалога между Пхеньяном и Вашингтоном, заявили о намерении содействовать развитию переговорного процесса между ними.

Россия и Китай намерены "выступать за сохранение диалога между КНДР и США, поддерживать их шаги навстречу друг другу, содействовать поступательному развитию переговорного процесса между ними", - говорится в Совместном заявлении РФ и КНР о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху.

В заявлении отмечается, что "диалог и консультации являются единственным эффективным путем решения проблем Корейского полуострова".

Стороны считают, что для их решения "необходимо придерживаться установки на денуклеаризацию в обмен на безопасность и развитие, применять комплексный сбалансированный подход для снятия озабоченности всех сторон".

РФ и Китай также намерены оказывать поддержку Северной и Южной Кореям "в их стремлении улучшить свои взаимоотношения".

Москва и Пекин продолжат прилагать усилия для создания в регионе механизма достижения мира и безопасности и готовы содействовать тому, чтобы в этом процессе должную положительную роль сыграл СБ ООН, говорится в заявлении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, КНДР, ДИАЛОГ


Похожие новости


Иран привержен СВПД- Лавров Путин и Си Цзиньпин согласны, что судьбу Венесуэлы может определять только ее народ - Песков Переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились обменом подарками Путин и Си Цзиньпин заявили, что дорожат своей дружбой Путин прибыл в Пекин, где выступит на форуме "Один пояс - один путь", намечена беседа с президентом Азербайджана Трамп хотел бы договориться с Россией и КНР о сокращении трат на вооружение

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]