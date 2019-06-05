РФ и КНР считают необходимым защищать взаимовыгодное экономическое сотрудничество с Ираном - заявление двух стран

Россия и Китай высоко оценивают выполнение Ираном требований Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, намерены защищать взаимовыгодное сотрудничество с Тегераном.

"Стороны подчеркивают необходимость защищать взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество с Ираном, решительно выступают против введения любыми государствами односторонних санкций под предлогом собственного национального законодательства и экстерриториального применения национальной юрисдикции", - говорится в Совместном заявлении РФ и КНР о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху.

В документе подчеркивается, что стороны высоко оценивают неукоснительное выполнение иранской стороной всех требований СВПД и ожидают такого же внимательного и ответственного отношения к своим обязательствам со стороны других стран - участник совместного плана.