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Дальнее зарубежье 05.06.2019 21:05

Трамп готов ко встрече с Ким Чен Ыном "в подходящий момент"

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, когда будет для этого подходящий момент.

"Я с нетерпением жду возможности увидеть его в подходящий момент", - сказал Трамп перед встречей с премьером Ирландии Лео Варадкаром.

Американский лидер, находящийся с визитом в Ирландии, сказал, что по его мнению, Ким Чен Ын хотел бы заключить сделку с США. Сам Трамп отметил, что тоже стремится к сделке с КНДР.

Первый саммит КНДР-США состоялся в Сингапуре 12 июня 2018 года. По итогам этой встречи стороны подписали соглашение. В нем США обязались предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

Через несколько дней Трамп заявил, что КНДР начала денуклеаризацию.

В конце февраля в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Саммит закончился преждевременно, без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции Трампа и Ким Чен Ына.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, КНДР, ЛИДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]