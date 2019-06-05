Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, когда будет для этого подходящий момент.
"Я с нетерпением жду возможности увидеть его в подходящий момент", - сказал Трамп перед встречей с премьером Ирландии Лео Варадкаром.
Американский лидер, находящийся с визитом в Ирландии, сказал, что по его мнению, Ким Чен Ын хотел бы заключить сделку с США. Сам Трамп отметил, что тоже стремится к сделке с КНДР.
Первый саммит КНДР-США состоялся в Сингапуре 12 июня 2018 года. По итогам этой встречи стороны подписали соглашение. В нем США обязались предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.
Через несколько дней Трамп заявил, что КНДР начала денуклеаризацию.
В конце февраля в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Саммит закончился преждевременно, без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции Трампа и Ким Чен Ына.
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