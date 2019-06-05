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Дальнее зарубежье 05.06.2019 23:59

Трамп не уверен в правдивости сообщений СМИ о казни и наказаниях чиновников в КНДР из-за саммита в Ханое

Президент США Дональд Трамп в среду выразил сомнения в правдивости сообщений СМИ о казни и отправке в трудовые лагеря чиновников КНДР, работавших над проведением саммита лидеров двух стране в Ханое.

"Я не думаю, что эти сообщения правдивы, потому что один из тех, с кем мы вели дела, один из этих людей в Северной Корее, о котором это говорили, - это человек, которого мы очень хорошо знаем. Это сильная личность, сильный человек", - заявил Трамп.

"Они (СМИ - ИФ) сказали, что он был убит, но это не так. Он появился на публике", - продолжил президент.

Также Трамп отметил, что остальных людей, которые якобы подверглись наказанию за то, что саммит в Ханое закончился без соглашения, он и администрация США не знают.

"Но тот человек, о котором говорили, что он, предположительно, был казнен, он совсем не был казнен!" - убежден президент.

Ранее газета "Чосон ильбо" со ссылкой на источники сообщила, что пять чиновников, участвовавших в саммите в Ханое, были казнены в марте по распоряжению Ким Чен Ына. Также газета сообщила, что другого высокопоставленного чиновника, первого заместителя Ким Чен Ына - Ким Ен Чхоля - приговорили к каторжным работам.

В конце февраля в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Он закончился преждевременно без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента США Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Причиной разногласий на встрече стали санкции против КНДР. После саммита Трамп заявил, что Северная Корея потребовала полного снятия санкций, в то время как МИД КНДР по итогам переговоров утверждал, что Пхеньян просил лишь о частичной отмене ограничительных мер.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, КНДР, КАЗНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]