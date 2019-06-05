Итальянская Saipem получила контракт на $6 млрд на строительство СПГ-завода в Мозамбике

Итальянская нефтесервисная компания Saipem SpA, входящая в состав консорциума наряду с McDermott International и Chiyoda Corporation, получила контракт на проектирование и строительство завода по сжижению природного газа (СПГ) на шельфовом блоке в Мозамбике, сообщает Saipem.
Стоимость контракта составляет около $6 млрд, и это крупнейший контракт в истории итальянской компании.
Первая стадия проекта предусматривает строительство двух очередей СПГ-завода совокупной мощностью 12,88 млн тонн, а также СПГ-резервуаров и другой инфраструктуры.
Оператором проекта по разработке блока 1 (Area 1) является американская Anadarko Petroleum. Она возглавляет консорциум, в который также входят японская Mitsui, мозамбикская Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, индийская ONGC, тайская PTT Exploration & Production и другие.
После завершения сделки по покупке Anadarko американской Occidental Petroleum проект будет продан французской Total SA.
Месторождения на шельфе Мозамбика могут содержать запасы газа, способные обеспечивать мировой спрос на протяжении более двух лет, свидетельствуют данные местной энергетической госкорпорации Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH). В целом запасы могут достигать 250 трлн кубических футов.
Мозамбик, получивший независимость от Португалии в 1975 году, до недавних пор не имел собственных запасов нефти и располагал крайне скудными запасами газа. По ВВП на душу населения Мозамбик является одной из беднейших стран мира, и обнаружение крупных газовых месторождений на шельфе страны может существенно улучшить ее положение.
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