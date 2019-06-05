Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.912 RUR   0.026 GBR   2.1525 TRY   0.2915

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.12 -0.38 Brent 61.30 -0.69

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 05.06.2019 21:35

Итальянская Saipem получила контракт на $6 млрд на строительство СПГ-завода в Мозамбике

Итальянская нефтесервисная компания Saipem SpA, входящая в состав консорциума наряду с McDermott International и Chiyoda Corporation, получила контракт на проектирование и строительство завода по сжижению природного газа (СПГ) на шельфовом блоке в Мозамбике, сообщает Saipem.

Стоимость контракта составляет около $6 млрд, и это крупнейший контракт в истории итальянской компании.

Первая стадия проекта предусматривает строительство двух очередей СПГ-завода совокупной мощностью 12,88 млн тонн, а также СПГ-резервуаров и другой инфраструктуры.

Оператором проекта по разработке блока 1 (Area 1) является американская Anadarko Petroleum. Она возглавляет консорциум, в который также входят японская Mitsui, мозамбикская Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, индийская ONGC, тайская PTT Exploration & Production и другие.

После завершения сделки по покупке Anadarko американской Occidental Petroleum проект будет продан французской Total SA.

Месторождения на шельфе Мозамбика могут содержать запасы газа, способные обеспечивать мировой спрос на протяжении более двух лет, свидетельствуют данные местной энергетической госкорпорации Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH). В целом запасы могут достигать 250 трлн кубических футов.

Мозамбик, получивший независимость от Португалии в 1975 году, до недавних пор не имел собственных запасов нефти и располагал крайне скудными запасами газа. По ВВП на душу населения Мозамбик является одной из беднейших стран мира, и обнаружение крупных газовых месторождений на шельфе страны может существенно улучшить ее положение.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФРИКА, ГАЗ, КОНТРАКТ


Похожие новости


BP инвестирует около $1 млрд в изучение месторождения природного газа у побережья Африки

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]