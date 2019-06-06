В ЕС обещают поддержку Украине

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности Федерика Могерини заверила президента Украины Владимира Зеленского в том, что ЕС продолжит поддерживать Украину.
"Высокий представитель поздравила президента Зеленского с победой на выборах и подчеркнула, что Европейский Союз продолжает поддерживать Украину, помогая стране в ее программе реформ и в отношении ее независимости, суверенитета и территориальной целостности", - говорится в заявлении официального представителя ЕС.
В ходе встречи в Брюсселе Высокий представитель и украинский президент обсудили возможные пути продвижения вперед для выполнения Минских соглашений.
"Могерини подчеркнула, что Европейский Союз готов поддержать реализацию Минска всеми доступными средствами. Это может включать помощь ЕС в поддержке заявленной цели президента Зеленского в отношении инклюзивного подхода к гражданам Украины, проживающим в районах, контролируемых неправительственными организациями на востоке Украины", - говорится в заявлении.
Могерини также подтвердила социально-экономическую поддержку ЕС региону Азовского моря.
"Европейский союз ожидает, что Россия немедленно освободит 24 задержанных украинских моряка и вернет Украине три судна", - сказал представитель ЕС.
Кроме того, в Высокий представитель и президент затронули вопрос о необходимости продолжения Украиной процесса реформ.
"Они с нетерпением ждут продолжения дискуссий и совместной работы на следующем саммите Украина-ЕС, который состоится 8 июля в Киеве", - отмечается в заявлении.
Представители Грузии и Азербайджана обсудят вопросы делимитации госграницы на встрече в Тбилиси
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 18 нарушений - Минобороны Азербайджана
Использование террористами новых форм действий и информтехнологий требует поиска иных путей борьбы с ними - глава Исполкома СНГ
Новак: согласованная позиция с ОПЕК+ будет, но надо подождать, пока рынок успокоится
ВБ подтвердил среднегодовой темп роста ВВП Азербайджана в 2019-2021гг на 3,5%
Bank Respublika сократил в 2018г обязательства перед Центробанком на 12,5%
YouTube сообщил о расширении запрета на видео шовинистического содержания
Выручка ФИФА в 2015-2018 гг достигла рекордных $6,4 млрд
ИВ Гянджи направит около 2,5 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Астаринского района получит 2,3 млн манатов на строительство дома для пострадавших от оползня
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Банк Республика провел благотворительную акцию накануне праздника Рамазан
Компания Bakcell организовала праздник для детей по случаю 1 июня
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви