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Это интересно 06.06.2019 10:30

YouTube сообщил о расширении запрета на видео шовинистического содержания

Видеосервис YouTube заявил, что запрещает размещение шовинистических видеороликов на своей площадке.

"Сегодня мы делаем еще один шаг в нашей политике борьбы с ненавистью, специально запрещая видео, утверждающие, что превосходство какой-либо группы, чтобы оправдать дискриминацию, изоляцию или неравноправие на основе таких качеств, как возраст, пол, раса, каста, религия, сексуальная ориентация или статус ветерана", - говорится в сообщении компании.

Уточняется, что к подобным относятся видеоролики, пропагандирующие или прославляющие нацистскую идеологию. Также будет удален контент, отрицающий, что такие события как Холокост или стрельба в начальной школе Сэнди Хук, имели место.

"Мы начнем применять эту обновленную политику сегодня; однако потребуется время, чтобы наши системы полностью активизировались, и мы будем постепенно расширять охват в течение следующих нескольких месяцев", - следует из заявления.

Кроме того, видеосервис планирует уменьшить распространение видео пограничного содержания.

"В январе мы провели обновление наших систем в США, чтобы ограничить рекомендации пограничного контента и вредной дезинформации, такие как видео, продвигающие фальшивое чудо-лекарство от серьезной болезни или утверждающие, что Земля плоская. Мы надеемся довести эту обновленную систему до большего числа стран к концу 2019 года", - заявила компания.

Отмечается, что, благодаря этому изменению, количество просмотров, которые этот тип контента получает от рекомендаций, сократилось более чем на 50% в США.

При этом в планах видеосервиса поднимать более авторитетный контент в рекомендациях.

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Тэги: МИР, YOUTUBE, ШОВИНИЗМ, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]