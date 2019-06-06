YouTube сообщил о расширении запрета на видео шовинистического содержания

Видеосервис YouTube заявил, что запрещает размещение шовинистических видеороликов на своей площадке.

"Сегодня мы делаем еще один шаг в нашей политике борьбы с ненавистью, специально запрещая видео, утверждающие, что превосходство какой-либо группы, чтобы оправдать дискриминацию, изоляцию или неравноправие на основе таких качеств, как возраст, пол, раса, каста, религия, сексуальная ориентация или статус ветерана", - говорится в сообщении компании.

Уточняется, что к подобным относятся видеоролики, пропагандирующие или прославляющие нацистскую идеологию. Также будет удален контент, отрицающий, что такие события как Холокост или стрельба в начальной школе Сэнди Хук, имели место.

"Мы начнем применять эту обновленную политику сегодня; однако потребуется время, чтобы наши системы полностью активизировались, и мы будем постепенно расширять охват в течение следующих нескольких месяцев", - следует из заявления.

Кроме того, видеосервис планирует уменьшить распространение видео пограничного содержания.

"В январе мы провели обновление наших систем в США, чтобы ограничить рекомендации пограничного контента и вредной дезинформации, такие как видео, продвигающие фальшивое чудо-лекарство от серьезной болезни или утверждающие, что Земля плоская. Мы надеемся довести эту обновленную систему до большего числа стран к концу 2019 года", - заявила компания.

Отмечается, что, благодаря этому изменению, количество просмотров, которые этот тип контента получает от рекомендаций, сократилось более чем на 50% в США.

При этом в планах видеосервиса поднимать более авторитетный контент в рекомендациях.