США призывают суданские военные власти воздерживаться от насилия и передать власть гражданскому органу управления

Соединенные Штаты считают необходимым, чтобы переходный Военный совет Судана и силы оппозиции возобновили переговоры в целях передачи власти гражданским властям и проведения выборов, заявил Госдепартамент США.
"Мы призываем переходный Военный совет Судана и силы оперативной поддержки воздерживаться от насилия и призываем к возобновлению контактов с "Силами за свободу и перемены" в целях перехода власти к гражданскому руководству, который приведет к своевременным выборам и свободному волеизъявлению суданского народа", - говорится в заявлении Госдепа США, поступившем в "Интерфакс".
В нем также говорится, что Вашингтон "осуждает недавние акции властей против участников протестов".
Госдеп проинформировал, что его эмиссары в настоящее время осуществляют взаимодействие с представителями властей региона в целях поиска путей мирного решения суданской проблемы.
Как ранее сообщила суданская оппозиция, по меньшей мере 100 человек стали жертвами разгона протестантов в столице Судана Хартуме.
В Военном совете Судана пообещали провести расследование по факту произошедшего.
Утром в понедельник в центр Хартума были введены силы спецназа, перед которыми была поставлена задача разогнать участников акции протеста у здания министерства обороны и штаб-квартиры суданской армии.
Между тем, суданские военные опровергают информацию о том, что они применили силу в отношении протестующих.
В апреле в Судане произошел военный переворот, президент страны Омар аль-Башир был арестован. После переворота в стране продолжались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти.
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