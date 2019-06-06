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Дальнее зарубежье 06.06.2019 11:02

США призывают суданские военные власти воздерживаться от насилия и передать власть гражданскому органу управления

Соединенные Штаты считают необходимым, чтобы переходный Военный совет Судана и силы оппозиции возобновили переговоры в целях передачи власти гражданским властям и проведения выборов, заявил Госдепартамент США.

"Мы призываем переходный Военный совет Судана и силы оперативной поддержки воздерживаться от насилия и призываем к возобновлению контактов с "Силами за свободу и перемены" в целях перехода власти к гражданскому руководству, который приведет к своевременным выборам и свободному волеизъявлению суданского народа", - говорится в заявлении Госдепа США, поступившем в "Интерфакс".

В нем также говорится, что Вашингтон "осуждает недавние акции властей против участников протестов".

Госдеп проинформировал, что его эмиссары в настоящее время осуществляют взаимодействие с представителями властей региона в целях поиска путей мирного решения суданской проблемы.

Как ранее сообщила суданская оппозиция, по меньшей мере 100 человек стали жертвами разгона протестантов в столице Судана Хартуме.

В Военном совете Судана пообещали провести расследование по факту произошедшего.

Утром в понедельник в центр Хартума были введены силы спецназа, перед которыми была поставлена задача разогнать участников акции протеста у здания министерства обороны и штаб-квартиры суданской армии.

Между тем, суданские военные опровергают информацию о том, что они применили силу в отношении протестующих.

В апреле в Судане произошел военный переворот, президент страны Омар аль-Башир был арестован. После переворота в стране продолжались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти.

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Тэги: США, ГОСДЕП, СУДАН, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]