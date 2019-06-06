Мексиканские власти не пропустили караван мигрантов, следовавший в США - СМИ

Караван в 1 тыс. мигрантов из стран Центральной Америки, следовавший в США, был остановлен властями Мексики, сообщило агентство Associated Press (АП) в ночь на четверг.

Караван, в котором следовали множество женщин и детей, был остановлен силами полиции и военных, которые сопровождали его без оружия, на скоростном шоссе примерно в 20 км от города Тапачула в одноименном мексиканском штате.

Часть мигрантов была погружена в автобусы и отправлена в миграционный центр. Некоторые легли на дороге и отказались покидать место, где караван был остановлен. Еще часть сбежала в придорожный лес.

Позднее власти информировали, что согласие на перемещение в миграционный центр Тапачулы дали более 400 человек.

События происходили в тот момент, когда в Вашингтоне вопрос о введении США пошлин на мексиканские товары обсуждал министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард. Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что пошлины на импортируемые из Мексики товары в размере 5% вводятся в действие в понедельник и будут расти до решения страной проблемы мигрантов, следующих через ее территорию в США.

По окончании переговоров в среду Трамп написал в своем твиттере: "Обсуждения по вопросам иммиграции в Белом доме с представителями Мексики на сегодня закончены. Прогресс есть, но недостаточный. В мае на границе было арестовано 133 тыс. человек. Это потому что Мексика и демократы в Конгрессе отказываются от иммиграционной реформы".

Он добавил: "Переговоры с Мексикой продолжатся завтра (в четверг - ИФ) с пониманием того, что если соглашение не будет достигнуто, то пошлины в 5% начнут применяться с понедельника, и будут расти ежемесячно, согласно плану".