Мексиканские власти не пропустили караван мигрантов, следовавший в США - СМИ

Караван в 1 тыс. мигрантов из стран Центральной Америки, следовавший в США, был остановлен властями Мексики, сообщило агентство Associated Press (АП) в ночь на четверг.
Караван, в котором следовали множество женщин и детей, был остановлен силами полиции и военных, которые сопровождали его без оружия, на скоростном шоссе примерно в 20 км от города Тапачула в одноименном мексиканском штате.
Часть мигрантов была погружена в автобусы и отправлена в миграционный центр. Некоторые легли на дороге и отказались покидать место, где караван был остановлен. Еще часть сбежала в придорожный лес.
Позднее власти информировали, что согласие на перемещение в миграционный центр Тапачулы дали более 400 человек.
События происходили в тот момент, когда в Вашингтоне вопрос о введении США пошлин на мексиканские товары обсуждал министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард. Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что пошлины на импортируемые из Мексики товары в размере 5% вводятся в действие в понедельник и будут расти до решения страной проблемы мигрантов, следующих через ее территорию в США.
По окончании переговоров в среду Трамп написал в своем твиттере: "Обсуждения по вопросам иммиграции в Белом доме с представителями Мексики на сегодня закончены. Прогресс есть, но недостаточный. В мае на границе было арестовано 133 тыс. человек. Это потому что Мексика и демократы в Конгрессе отказываются от иммиграционной реформы".
Он добавил: "Переговоры с Мексикой продолжатся завтра (в четверг - ИФ) с пониманием того, что если соглашение не будет достигнуто, то пошлины в 5% начнут применяться с понедельника, и будут расти ежемесячно, согласно плану".
Представители Грузии и Азербайджана обсудят вопросы делимитации госграницы на встрече в Тбилиси
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 18 нарушений - Минобороны Азербайджана
Использование террористами новых форм действий и информтехнологий требует поиска иных путей борьбы с ними - глава Исполкома СНГ
Новак: согласованная позиция с ОПЕК+ будет, но надо подождать, пока рынок успокоится
ВБ подтвердил среднегодовой темп роста ВВП Азербайджана в 2019-2021гг на 3,5%
Bank Respublika сократил в 2018г обязательства перед Центробанком на 12,5%
YouTube сообщил о расширении запрета на видео шовинистического содержания
Выручка ФИФА в 2015-2018 гг достигла рекордных $6,4 млрд
ИВ Гянджи направит около 2,5 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Астаринского района получит 2,3 млн манатов на строительство дома для пострадавших от оползня
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Банк Республика провел благотворительную акцию накануне праздника Рамазан
Компания Bakcell организовала праздник для детей по случаю 1 июня
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви