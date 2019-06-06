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Дальнее зарубежье 06.06.2019 12:08

Социал-демократы победили на выборах в Дании, действующий премьер-либерал признал поражение

Новым премьер-министром Дании станет Метте Фредриксен, председатель левоцентристской Социал-демократической партии Дании, победившей на парламентских выборах.

Действующий премьер-министр страны Ларс Локке Расмуссен признал поражение.

"У нас прошли очень хорошие выборы, но состоится смена правительства", - заявил он своим сторонникам после объявления избиркомом предварительных результатов голосования после подсчета почти 100% бюллетеней.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ДАНИЯ, ВЫБОРЫ, ПРАВИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]