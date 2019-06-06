Встреча ОПЕК и ОПЕК+ состоится 2-4 июля - Новак

Встреча стран-участниц ОПЕК, а также стран, не входящих в организацию, состоится 2-4 июля, сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак.
"Сейчас со всеми странами проходят обсуждения. 2-3-4 июля состоится встреча (ОПЕК и ОПЕК+ - ИФ)", - сказал он.
В декабре прошлого года страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти в первом полугодии 2019 года на 1,2 млн б/с от уровня октября 2018 года. При этом страны ОПЕК взяли на себя обязательство снизить добычу на 800 тыс. б/с (на 2,5% от объема добычи каждой страны), а страны не-ОПЕК на 400 тыс. б/с (на 2% для каждой страны). При этом доля России в общем сокращении составит 228 тыс. б/с, Саудовской Аравии - 322 тыс. б/с. Освобождение от сделки получили Иран, Венесуэла и Ливия.
Решение о дальнейшей судьбе соглашения после первого полугодия 2019 предполагалось принять на заседании ОПЕК+ в Вене 25-26 июня.
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