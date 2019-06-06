Сечин: главный возмутитель спокойствия на энергорынке - политика нынешней администрации США

Главный возмутитель спокойствия на энергетическом рынке - политика нынешней администрации США, заявил главный исполнительный директор "Роснефти" (MOEX:ROSN) Игорь Сечин, выступая на Энергетической панели в рамках ПМЭФ.

"Мы видим, что ее действия направлены на переформатирование мирового экономического и политического пространства, на слом формировавшихся десятилетиями рыночных взаимосвязей и на устранение конкурентов любой ценой. Под огонь санкций и торговых ограничений попадают не только государства, в одностороннем порядке определенные Администрацией США как "страны изгои", но даже и традиционные партнеры из числа союзников Америки", - отметил он.

"Сегодня, ключевым вызовом "глобальной энергетической трансформации", подразумевающей ускоренное развитие высокоэффективных энергосберегающих технологий, а также их адаптацию под быстро меняющиеся потребности рынка (в результате которой, например, в мире снизится содержание серы в топливах уже до 2020 года в 2,6 раза и сократятся выбросы сернистых соединений на 5 млн тонн в год), остается геополитическая нестабильность, которая усиливает риски добывающих стран, прежде всего, за счет действий, политики и, извините меня, "твиттов" глобального регулятора в лице лидера США", - продолжил Сечин.

"Для нефтегазовой отрасли ничего, кроме краткосрочных, единовременных рывков цены эти комментарии в твиттере не создают", - заявил глава НК.

"Иными словами, политика глобального регулятора создает неопределенность общего вектора развития и высокую волатильность рынков. Поэтому в нашем обсуждении предлагаю сфокусироваться именно на вопросах преодоления внешних угроз, снижения волатильности и роста устойчивости мирового энергетического сообщества", - считает руководитель "Роснефти".

"Сегодня мы видим складывающейся уровень цен $60-70 за баррель нефти, хотя, безусловно, последние данные по рекордному росту запасов в США, приведшие к недавнему снижению котировок нефти, показывают, что нас может быть ожидать и достаточно серьезная среднесрочная волатильность, вызванная, в том числе, и возможно некоторым манипулированием рынком", - полагает он.