Участникам рынка нефти необходимо кооперироваться для обеспечения спроса на энергоресурсы в мире - Новак

Участникам мирового рынка нефти необходимо кооперироваться для обеспечения растущего спроса на энергоресурсы, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак на сессии ПМЭФ.

"Все понимают, что потребление энергоресурсов в мире будет только расти, и нам всем вместе надо потрудиться, чтобы обеспечить это потребление", - сказал он.

"Ключевая вещь заключается в том, что для стабильного обеспечения энергобезопасности нам нужно кооперироваться. Нам нужно говорить не об отдельных странах и о протекционизме для того, чтобы обеспечить мир будущем необходимым и достаточным количеством чистой энергии", - отметил министр.