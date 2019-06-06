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СНГ 06.06.2019 14:44

Участникам рынка нефти необходимо кооперироваться для обеспечения спроса на энергоресурсы в мире - Новак

Участникам мирового рынка нефти необходимо кооперироваться для обеспечения растущего спроса на энергоресурсы, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак на сессии ПМЭФ.

"Все понимают, что потребление энергоресурсов в мире будет только расти, и нам всем вместе надо потрудиться, чтобы обеспечить это потребление", - сказал он.

"Ключевая вещь заключается в том, что для стабильного обеспечения энергобезопасности нам нужно кооперироваться. Нам нужно говорить не об отдельных странах и о протекционизме для того, чтобы обеспечить мир будущем необходимым и достаточным количеством чистой энергии", - отметил министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИР, НЕФТЬ, КООПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]