Жертвами падения вертолета в горах Грузии стали три человека

В результате падения вертолета в горах Грузии вблизи поселка Казбеги погибли двое туристов и пилот, сообщил журналистам мэр Казбеги Александр Загашвили.
По его словам, вертолет принадлежал компании "Авиатор плюс", которая обслуживала иностранных туристов. Вертолет был произведен в США в 2013 году.
Позднее в МВД Грузии сообщили, что на борту упавшего в горах, вблизи поселка Казбеги вертолета находились двое пилотов и сотрудник местной гостиницы "Румз".
По факту авиакатастрофы в МВД Грузии возбуждено уголовное дело.
Причины аварии вертолета пока неизвестны.
Между тем, как сообщили журналистам местные жители, до падения в вертолете произошел взрыв, а затем машина загорелась и врезалась в землю.
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