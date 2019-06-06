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Регион 06.06.2019 15:16

Жертвами падения вертолета в горах Грузии стали три человека

В результате падения вертолета в горах Грузии вблизи поселка Казбеги погибли двое туристов и пилот, сообщил журналистам мэр Казбеги Александр Загашвили.

По его словам, вертолет принадлежал компании "Авиатор плюс", которая обслуживала иностранных туристов. Вертолет был произведен в США в 2013 году.

Позднее в МВД Грузии сообщили, что на борту упавшего в горах, вблизи поселка Казбеги вертолета находились двое пилотов и сотрудник местной гостиницы "Румз".

По факту авиакатастрофы в МВД Грузии возбуждено уголовное дело.

Причины аварии вертолета пока неизвестны.

Между тем, как сообщили журналистам местные жители, до падения в вертолете произошел взрыв, а затем машина загорелась и врезалась в землю.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВЕРТОЛЕТ, ПАДЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]