Жертвами падения вертолета в горах Грузии стали три человека

В результате падения вертолета в горах Грузии вблизи поселка Казбеги погибли двое туристов и пилот, сообщил журналистам мэр Казбеги Александр Загашвили.

По его словам, вертолет принадлежал компании "Авиатор плюс", которая обслуживала иностранных туристов. Вертолет был произведен в США в 2013 году.

Позднее в МВД Грузии сообщили, что на борту упавшего в горах, вблизи поселка Казбеги вертолета находились двое пилотов и сотрудник местной гостиницы "Румз".

По факту авиакатастрофы в МВД Грузии возбуждено уголовное дело.

Причины аварии вертолета пока неизвестны.

Между тем, как сообщили журналистам местные жители, до падения в вертолете произошел взрыв, а затем машина загорелась и врезалась в землю.