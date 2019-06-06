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СНГ 06.06.2019 18:34

Россия ведет поставку в ЦАР стрелкового оружия в рамках международного права - МИД РФ

Поставка в ЦАР российского стрелкового оружия осуществляется в рамках международного права и по просьбе руководства страны, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Все это делается через соответствующие комитеты ООН, в рамках международного права, решений ООН и в соответствии с просьбой легитимного руководства ЦАР", - сказал Богданов журналистам в четверг.

Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что в настоящее время ведется работа по отправке в ЦАР второй партии российского легкого стрелкового оружия, однако вопрос осложняется препятствиями со стороны западных стран.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ЦАР, ОРУЖИЕ, ПОСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]