Россия ведет поставку в ЦАР стрелкового оружия в рамках международного права - МИД РФ

Поставка в ЦАР российского стрелкового оружия осуществляется в рамках международного права и по просьбе руководства страны, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Все это делается через соответствующие комитеты ООН, в рамках международного права, решений ООН и в соответствии с просьбой легитимного руководства ЦАР", - сказал Богданов журналистам в четверг.

Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что в настоящее время ведется работа по отправке в ЦАР второй партии российского легкого стрелкового оружия, однако вопрос осложняется препятствиями со стороны западных стран.