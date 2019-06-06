Немецкий медбрат осужден пожизненно за убийство 85 пациентов

Суд немецкого города Ольденбург (федеральная земля Нижняя Саксония) приговорил к пожизненному тюремному заключению Нильса Хегеля, убившего 85 человек во время работы в двух больницах Германии, сообщает в четверг радиостанция "Немецкая волна".
Отмечается, что приговор, вынесенный Хегелю судом, исключает возможность досрочного освобождения.
В ходе заключительного судебного заседания Хегель извинился перед присутствовавшими в зале родственниками и друзьями погибших пациентов.
"Я приношу искренние извинения каждому человеку, которого коснулось то, что я делал в течение многих лет", - сказал осужденный медбрат.
42-летний Хегель работал в клинике Ольденбурга и в больнице Дельменхорста в 2000-2005 годах.
В материалах дела отмечается, что медбрат вводил своим пациентам смертельные дозы лекарств, однако оставлял возможность вернуть их к жизни в последний момент. Тем не менее, не все его эксперименты с пациентами закончились успешно. Возраст жертв Хегеля варьируется от 34 до 96 лет, однако он не выбирал их в соответствии с какими-либо критериями.
Следователи уверены, что Хегель, вероятно, делал это из-за тщеславия, скуки и желания похвастаться перед коллегами.
Психиатр, который проводил беседы с Хегелем, отметил, что убийства для медбрата "были подобно принятию наркотика". При этом известно, что у Хегеля было счастливое детство, и причина, по которой медбрат убил так много людей, так и не была установлена.
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