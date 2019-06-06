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СНГ 06.06.2019 15:54

ЛУКОЙЛ ведет переговоры с SOCAR о вхождении в проект Умид-Бабек

"ЛУКОЙЛ"ведет переговоры с азербайджанской госкомпанией SOCAR о вхождении в проект Умид-Бабек, сообщил журналистам глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов.

"Мы ведем переговоры с SOCAR по Умид-Бабек - пока это реальные переговоры. По Апшерону - технические консультации", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЛУКОЙЛ, ПРОЕКТ, ИНТЕРЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]