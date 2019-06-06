ЛУКОЙЛ ведет переговоры с SOCAR о вхождении в проект Умид-Бабек

"ЛУКОЙЛ"ведет переговоры с азербайджанской госкомпанией SOCAR о вхождении в проект Умид-Бабек, сообщил журналистам глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов.

"Мы ведем переговоры с SOCAR по Умид-Бабек - пока это реальные переговоры. По Апшерону - технические консультации", - сказал он.