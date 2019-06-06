ВБ подтвердил среднегодовой темп роста ВВП Азербайджана в 2019-2021гг на 3,5%

Всемирный банк (ВБ) прогноз роста ВВП Азербайджана в 2019 году сохранил на уровне 3,3%, следует из июньского отчета банка "Перспективы развития мировой экономики".

ВБ подтвердил ускорение темпов роста ВВП Азербайджана в 2020 году до 3,5%, в 2021 году - до 3,7%.

"Экономика Азербайджана остается крупнейшей на Южном Кавказе. Экономический рост страны в ближайшие годы будет ускорен за счет ввода в строй нового газопровода (TAP для поставок газа в Европу - ИФ)", - отмечает банк.

При этом ВБ подчеркивает, что рост кредитования в финансовом секторе Азербайджана в ближайшие годы будет оставаться слабым.

Правительство Азербайджана в 2019 году ожидает роста ВВП на уровне 3,6%, в 2020г - 3,8%, в 2021г - 3,6%.

В 2018 году рост ВВП Азербайджана составил 1,4%, среднегодовая инфляция - 2,3%.