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Финансы 06.06.2019 18:10

ВБ подтвердил среднегодовой темп роста ВВП Азербайджана в 2019-2021гг на 3,5%

Всемирный банк (ВБ) прогноз роста ВВП Азербайджана в 2019 году сохранил на уровне 3,3%, следует из июньского отчета банка "Перспективы развития мировой экономики".

ВБ подтвердил ускорение темпов роста ВВП Азербайджана в 2020 году до 3,5%, в 2021 году - до 3,7%.

"Экономика Азербайджана остается крупнейшей на Южном Кавказе. Экономический рост страны в ближайшие годы будет ускорен за счет ввода в строй нового газопровода (TAP для поставок газа в Европу - ИФ)", - отмечает банк.

При этом ВБ подчеркивает, что рост кредитования в финансовом секторе Азербайджана в ближайшие годы будет оставаться слабым.

Правительство Азербайджана в 2019 году ожидает роста ВВП на уровне 3,6%, в 2020г - 3,8%, в 2021г - 3,6%.

В 2018 году рост ВВП Азербайджана составил 1,4%, среднегодовая инфляция - 2,3%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВБ, ВВП, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]