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Дальнее зарубежье 06.06.2019 19:08

Россия предложит ООН признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества - Матвиенко

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия намерена обратиться в ООН с предложением признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества.

"Мы уже обратились к нашим коллегам парламентариям и планируем обратиться в ООН с инициативой о признании победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества", - сказала Матвиенко в четверг на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Кроме того, отметила она, необходимо признать памятники борцам с нацизмом всемирным мемориалом Второй мировой войны.

Итогом такой работы может стать создание международного реестра памятников борцам с нацизмом, добавила Матвиенко.

Она отметила, что это необходимо из-за наблюдаемых сегодня попыток фальсификации истории.

"Нас беспокоит, что пособники Гитлера, преступники сегодня выставляются героями. Сносятся памятники воинам, погибшим за освобождение мира от фашизма. Сегодня такое беспамятство представляет угрозу повторения, рецидива нацизма в мире", - сказала Матвиенко.

Гутерриш разделил обеспокоенность Матвиенко, также отметив актуальную сегодня проблему возрождения неонацизма, антисемитизм, случаи проявления в мире ненависти к мусульманам, попытки переписать историю, умалив вклад отдельных людей в борьбу с холокостом.

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Тэги: РОССИЯ, ВОЙНА, НАСЛЕДИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]