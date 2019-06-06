Мир станет лучше, если люди будут следовать Библии, Торе и Корану - Путин

Президент России Владимир Путин посоветовал молодому поколению читать Библию, Тору и Коран, заметив, что если следовать этим книгам, мир станет лучше.

На встрече с руководителями международных информационных агентств один из участников попросил президента назвать какую-нибудь книгу, которую он как мировой лидер мог бы посоветовать почитать детям до того, как они станут взрослыми.

"Библию пусть почитают. Это в любом случае пойдет на пользу. Тору прочитают пускай, Коран. Все это точно пойдет на пользу и мальчикам и девочкам", - ответил президент.

Он пояснил, что "во всех мировых религиях заложены гуманистические начала, и если мы будем следовать этим правилам, мир станет лучше, спокойней и стабильней".