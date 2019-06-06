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СНГ 06.06.2019 19:42

Мир станет лучше, если люди будут следовать Библии, Торе и Корану - Путин

Президент России Владимир Путин посоветовал молодому поколению читать Библию, Тору и Коран, заметив, что если следовать этим книгам, мир станет лучше.

На встрече с руководителями международных информационных агентств один из участников попросил президента назвать какую-нибудь книгу, которую он как мировой лидер мог бы посоветовать почитать детям до того, как они станут взрослыми.

"Библию пусть почитают. Это в любом случае пойдет на пользу. Тору прочитают пускай, Коран. Все это точно пойдет на пользу и мальчикам и девочкам", - ответил президент.

Он пояснил, что "во всех мировых религиях заложены гуманистические начала, и если мы будем следовать этим правилам, мир станет лучше, спокойней и стабильней".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, МОЛОДЕЖЬ, ЧТЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]