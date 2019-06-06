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СНГ 06.06.2019 20:15

Ресурсный потенциал российской Арктики для возможных проектов Роснефти превышает 20 млрд т нефти

Ресурсный потенциал российской Арктики для возможных проектов "Роснефти" превышает 20 млрд тонн нефти, сообщил главный исполнительный директор НК Игорь Сечин, выступая на Энергетической панели ПМЭФ.

"Эта оценка включает в себя как проекты в Карском море, где с учетом предстоящего бурения мы, я думаю, превысим запасы в 15 млрд тонн, так и на севере Красноярского края, где нас ждут великие открытия и масштабные проекты, которые окажут серьёзное влияние на мировую нефтяную отрасль", - сказал он.

"В настоящее время мы ведем работу в правительстве Российской Федерации, направленную на законодательное оформление комплекса инвестиционных стимулов, позволяющих обеспечить рентабельность и глобальную конкурентоспособность этого Арктического нефтяного кластера, который станет основным источником грузопотока для загрузки Северного морского пути и громко заявит о себе в ближайшие годы на мировой арене", - отметил Сечин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: ba[email protected]
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Тэги: РОССИЯ, АРКТИКА, РОСНЕФТЬ, ПОТЕНЦИАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]