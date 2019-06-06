Ресурсный потенциал российской Арктики для возможных проектов Роснефти превышает 20 млрд т нефти

Ресурсный потенциал российской Арктики для возможных проектов "Роснефти" превышает 20 млрд тонн нефти, сообщил главный исполнительный директор НК Игорь Сечин, выступая на Энергетической панели ПМЭФ.
"Эта оценка включает в себя как проекты в Карском море, где с учетом предстоящего бурения мы, я думаю, превысим запасы в 15 млрд тонн, так и на севере Красноярского края, где нас ждут великие открытия и масштабные проекты, которые окажут серьёзное влияние на мировую нефтяную отрасль", - сказал он.
"В настоящее время мы ведем работу в правительстве Российской Федерации, направленную на законодательное оформление комплекса инвестиционных стимулов, позволяющих обеспечить рентабельность и глобальную конкурентоспособность этого Арктического нефтяного кластера, который станет основным источником грузопотока для загрузки Северного морского пути и громко заявит о себе в ближайшие годы на мировой арене", - отметил Сечин.
Представители Грузии и Азербайджана обсудят вопросы делимитации госграницы на встрече в Тбилиси
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 18 нарушений - Минобороны Азербайджана
Использование террористами новых форм действий и информтехнологий требует поиска иных путей борьбы с ними - глава Исполкома СНГ
Новак: согласованная позиция с ОПЕК+ будет, но надо подождать, пока рынок успокоится
ВБ подтвердил среднегодовой темп роста ВВП Азербайджана в 2019-2021гг на 3,5%
Bank Respublika сократил в 2018г обязательства перед Центробанком на 12,5%
YouTube сообщил о расширении запрета на видео шовинистического содержания
Выручка ФИФА в 2015-2018 гг достигла рекордных $6,4 млрд
ИВ Гянджи направит около 2,5 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Астаринского района получит 2,3 млн манатов на строительство дома для пострадавших от оползня
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Банк Республика провел благотворительную акцию накануне праздника Рамазан
Компания Bakcell организовала праздник для детей по случаю 1 июня
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви