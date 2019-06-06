Ресурсный потенциал российской Арктики для возможных проектов Роснефти превышает 20 млрд т нефти

Ресурсный потенциал российской Арктики для возможных проектов "Роснефти" превышает 20 млрд тонн нефти, сообщил главный исполнительный директор НК Игорь Сечин, выступая на Энергетической панели ПМЭФ.

"Эта оценка включает в себя как проекты в Карском море, где с учетом предстоящего бурения мы, я думаю, превысим запасы в 15 млрд тонн, так и на севере Красноярского края, где нас ждут великие открытия и масштабные проекты, которые окажут серьёзное влияние на мировую нефтяную отрасль", - сказал он.

"В настоящее время мы ведем работу в правительстве Российской Федерации, направленную на законодательное оформление комплекса инвестиционных стимулов, позволяющих обеспечить рентабельность и глобальную конкурентоспособность этого Арктического нефтяного кластера, который станет основным источником грузопотока для загрузки Северного морского пути и громко заявит о себе в ближайшие годы на мировой арене", - отметил Сечин.