ОАЭ, Саудовская Аравия и Норвегия представят СБ ООН результаты расследования в связи с атаками на танкеры

Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Норвегия направят в четверг в СБ ООН результаты расследования нападений на танкеры у берегов ОАЭ в прошлом месяце, сообщает в четверг телеканал Sky News Arabia.

МИД ОАЭ в мае сообщил о "вредительских актах" против четырех танкеров вблизи территориальных вод ОАЭ. Впоследствии стало известно, что одно из четырех пострадавших от нападения судов в Оманском заливе принадлежит ОАЭ, еще одно - Норвегии. Два других танкера принадлежат Саудовской Аравии.

В регионе высказывались мнения, что за этими происшествиями стоит Иран, однако в Тегеране отвергли эти обвинения.