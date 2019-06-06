Сечин рассказал китайцам о богатствах Арктики и перспективах СМП

Энергетика и экономика будущего связаны с освоением богатств Арктики, заявил ответственный секретарь Комиссии при президенте России по ТЭК, главный исполнительный директор "Роснефти"Игорь Сечин на открытии II Российско-Китайского энергетического бизнес-форума.

"Это третья тема, которую я хотел бы обсудить", - сказал он.

"Ресурсы российской Арктики только в наземной части оцениваются в 5-10 млрд тонн нефтяного эквивалента. Мы приступаем к их освоению", - добавил Сечин.

Он напомнил, что "Роснефть" создает Арктический кластер месторождений, который должен стать локомотивом развития всей Арктической зоны РФ. Ресурсы кластера оцениваются в 2,6 млрд тонн. Наиболее перспективные районы находятся на севере Красноярского края, вблизи Северного морского пути. Здесь подтверждено наличие нефти, которую по качественным характеристикам можно считать премиальной. "Запасы требуют детального геологического изучения, но уже предварительные оценки говорят о ежегодной добыче до 100 млн тонн нефти к 2030 году", - сообщил глава НК.

"Правительство России готовит законопроект, который предусматривает специальные меры государственной поддержки инвестиционных проектов в Арктической зоне", - отметил он.

"Не менее важен глобальный транспортный коридор из Азии в Европу, частью которого является Северный морской путь. Его использование на четверть ускорит и на 15% удешевит перевозки из Восточной Азии в Европу. Проект выгоден и Китаю - председатель КНР Си Цзиньпин призвал к совместному строительству "Ледяного Шелкового пути", - уверен Сечин.