На Тайване подтвердили планы закупить у США вооружений на $2 млрд

Администрация Тайваня в четверг подтвердила намерение закупить у США вооружений на сумму в $2 млрд, сообщает японский телеканал Эн-эйч-кей.
По данным телеканала, речь идет о 108 танках и более чем о 1,6 тыс. ракет.
Ранее во вторник агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источник, что Пентагон и госдепартамент США проинформировали Конгресс о потенциальной сделке с Тайванем по продаже острову вооружений на сумму $2 млрд.
В контракт предполагается включить 108 танков M1A2 Abrams, 1240 противотанковых ракет TOW-II, 409 противотанковых ракет Javelin и 250 ПЗРК Stinger.
В марте 2019 года, как сообщалось, американская администрация одобрила продажу Тайваню 60 истребителей F-16.
Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил в связи с этим: "Позиция Китая по этому вопросу является последовательной и ясной: мы решительно выступаем против продажи вооружений Тайваню".
В начале июня на конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог" министр обороны КНР Вэй Фэнхэ заявил, что Китай будет до конца отстаивать свой суверенитет и решительно ответит, в том числе с применением силы, на все попытки отделить Тайвань от материковой части страны.
"Ни одна из пыток разделить Китай не увенчается успехом. Любое вмешательство в тайваньский вопрос обречено на провал", - сказал тогда министр.
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