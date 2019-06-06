Пхеньян пригрозил решительными ответными мерами на "враждебные происки" США в отношении КНДР.

"Мы внимательнейшим образом следим за тем, как в последнее время США при разных обстоятельствах настаивают на военном нажиме на нашу республику. Насколько увеличатся враждебные происки США против КНДР, настолько усилятся наши ответные меры", - приводит северокорейское информационное агентство ЦТАК слова неназванного руководителя Института разоружения и мира при МИД КНДР.

Северокорейский представитель обратил внимание на то, что в обнародованном на днях Пентагоном докладе о стратегии США в Индо-Тихоокеанском регионе КНДР названа "государством-изгоем".

"США определили партнера по диалогу - нашу Республику как "государство-изгой". Это не что иное, как посягательство на суверенитет и достоинство нашего государства и объявление конфронтации", - подчеркнул северокорейский представитель.

"Тем самым США отвергают дух совместного заявления КНДР и США от 12 июня, в котором они заверили в прекращении враждебных отношений между КНДР и США, и проявляют агрессивные попытки силой принудить нас к капитуляции", - говорится в заявлении.

12 июня исполнится год с момента проведения первого саммита США-КНДР в Сингапуре. По его итогам было принято совместное заявление, в котором США обязались предоставить гарантии безопасности Северной Корее, а КНДР подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

В конце февраля в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Встреча в верхах завершилась преждевременно, без подписания итогового соглашения.

Накануне Пхеньян предупредил Вашингтон, что терпение КНДР не безгранично, и призвал американскую сторону прекратить добиваться от Северной Кореи одностороннего ядерного разоружения.

"Вызывает сожаление тот факт, что за последний год Соединенные Штаты стали еще более откровенны в своем стремлении подавить нас силой, сознательно уходя от реализации совместного заявления и лишь настаивая на нашем одностороннем отказе от ядерного оружия", - заявил представитель МИД КНДР.

Он отметил, что в ходе второго саммита Вашингтон совершил "большую ошибку", настаивая на "первоочередном ядерном разоружении".

"Совместное заявление КНДР и США от 12 июня - это обязательство, которое обе страны взяли на себя перед миром и человечеством, и это задача, за которую обе стороны должны нести совместную ответственность", - отметил дипломат.

Если США "не выполнят свои обязательства и продолжат прибегать к враждебной политике", то судьба переговоров бесперспективна, указал представитель МИД КНДР.

"Наше терпение имеет пределы", - подчеркнул он.