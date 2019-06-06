Президент Ирана приедет в Душанбе на саммит СВМДА

Президент Ирана Хасан Рухани примет участие в саммите стран Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который пройдет в таджикской столице 14-15 июня, сообщает МИД Таджикистана.

"В работе Пятого Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое пройдет в Душанбе 15 июня с участием глав государств региона, по приглашению президента Таджикистана примет участие президент Ирана Хасан Рухани. В рамках Совещания главы двух государств обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении министерства.

В сообщении отмечается, что договоренность об этом закреплена в меморандуме о взаимопонимании между Таджикистаном и Ираном, подписанном в ходе недавнего визита в Тегеран главы таджикского МИД Сироджиддина Мухриддина.

Охлаждение в отношениях между Таджикистаном и Ираном произошло осенью 2015 года, после того, как в Тегеране на высшем уровне был принят лидер запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения Мухиддин Кабири. Организация была объявлена террористической и запрещена после того, как власти Таджикистана обвинили ее в причастности к мятежу бывшего министра обороны республики Абдухалима Назарзоды в сентябре 2015 года.

В меморандуме о взаимопонимании, который подписали на минувшей неделе в Тегеране главы внешнеполитических ведомств Таджикистана и Ирана, говорится, что "стороны не допустят деятельность партий и организаций, признанных террористическими и экстремистскими, и воздержатся от всякого рода их поддержки".

"В этом контексте иранская сторона подчеркнула, что не допустит на своей территории деятельность (...) Партии исламского возрождения", - отмечается в документе.