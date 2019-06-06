Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.912 RUR   0.026 GBR   2.1525 TRY   0.2915

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.12 -0.38 Brent 61.30 -0.69

Погода в Баку

  ночь день

Регион 06.06.2019 20:32

Президент Ирана приедет в Душанбе на саммит СВМДА

Президент Ирана Хасан Рухани примет участие в саммите стран Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который пройдет в таджикской столице 14-15 июня, сообщает МИД Таджикистана.

"В работе Пятого Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое пройдет в Душанбе 15 июня с участием глав государств региона, по приглашению президента Таджикистана примет участие президент Ирана Хасан Рухани. В рамках Совещания главы двух государств обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении министерства.

В сообщении отмечается, что договоренность об этом закреплена в меморандуме о взаимопонимании между Таджикистаном и Ираном, подписанном в ходе недавнего визита в Тегеран главы таджикского МИД Сироджиддина Мухриддина.

Охлаждение в отношениях между Таджикистаном и Ираном произошло осенью 2015 года, после того, как в Тегеране на высшем уровне был принят лидер запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения Мухиддин Кабири. Организация была объявлена террористической и запрещена после того, как власти Таджикистана обвинили ее в причастности к мятежу бывшего министра обороны республики Абдухалима Назарзоды в сентябре 2015 года.

В меморандуме о взаимопонимании, который подписали на минувшей неделе в Тегеране главы внешнеполитических ведомств Таджикистана и Ирана, говорится, что "стороны не допустят деятельность партий и организаций, признанных террористическими и экстремистскими, и воздержатся от всякого рода их поддержки".

"В этом контексте иранская сторона подчеркнула, что не допустит на своей территории деятельность (...) Партии исламского возрождения", - отмечается в документе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТАДЖИКИСТАН, СВМДА, САММИТ, ИРАН


Похожие новости


Рахмон пригласил эмира Катара на саммит СВМДА в Душанбе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]