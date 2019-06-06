Россия может не продлевать Договор СНВ-3, если никому этого не хочется - Путин

Россия может не продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, у нее есть оружие, которое гарантированно обеспечит ее безопасность, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас у нас на повестке дня продление Договора СНВ-3. Можно не продлевать. Наши системы такие, что гарантированно обеспечат безопасность России на достаточно длительную историческую перспективу", - сказал Путин в четверг на встрече с руководителями информагентств.

"Мы сделали значительный шаг вперед, надо прямо сказать: мы обогнали наши конкурентов в этом смысле по созданию систем гипероружия", - заявил Путин.

"Если никому не хочется продлевать Договор СНВ-3, ну, не будем тогда", - сказал президент РФ.

Действие Договора СНВ-3 завершится в 2021 году. Россия и США могут договорить о его продлении на пять лет.

Путин обвинил США в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

"Откройте Договор о запрещении ракет средней и меньшей дальности. Почитайте его. Там же прямо в статьях написано: нельзя размещать на суше пусковые установки ракет малой и средней дальности. Нет, взяли в Румынии поставили, в Польше сейчас поставят. Это прямое нарушение. Посмотрите, что такое ракеты малой и средней дальности и сравните их с параметрами беспилотных аппаратов - то же самое. Теперь посмотрите на характеристики целей для противоракет. Это и есть ракета средней и меньшей дальности", - сказал Путин, имея в виду объекты ПРО США в Европе.

2 февраля США приостановили участие в ДРСМД и через шесть месяцев обещали выйти из Договора, если Россия не вернется к его соблюдению. Россия отвергает обвинения США и выдвигает встречные претензии.

Путин 2 февраля заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным. Москва приостановила участие в Договоре и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.