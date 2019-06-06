Путин: разговор с Трампом по ограничению наступательных вооружений вселяет оптимизм

Президент РФ Владимир Путин заявил, что его последний разговор с американским коллегой Дональдом Трампом вселяет оптимизм, в том числе по вопросу об ограничении наступательных вооружений.

"Вот последний разговор у меня с президентом Трампом. Он все-таки вселяет определенный оптимизм, он сказал, что тоже этим озабочен, понимает, какие расходы несут США, все остальные страны мира на вооружение. Эти деньги можно было бы направить на другие цели", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями ведущих информагентств мира.

"Я с ним полностью согласен", - добавил Путин.

Путин вспомнил при этом недавний приезд в Россию госсекретаря США Майка Помпео. "Мы с ним встречались в Сочи. Примерно в таком же ключе высказывался. Но если они так считают, так надо предпринять какие-то практические шаги к совместной работе", - отметил президент.