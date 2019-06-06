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СНГ 06.06.2019 18:45

Путин: разговор с Трампом по ограничению наступательных вооружений вселяет оптимизм

Президент РФ Владимир Путин заявил, что его последний разговор с американским коллегой Дональдом Трампом вселяет оптимизм, в том числе по вопросу об ограничении наступательных вооружений.

"Вот последний разговор у меня с президентом Трампом. Он все-таки вселяет определенный оптимизм, он сказал, что тоже этим озабочен, понимает, какие расходы несут США, все остальные страны мира на вооружение. Эти деньги можно было бы направить на другие цели", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями ведущих информагентств мира.

"Я с ним полностью согласен", - добавил Путин.

Путин вспомнил при этом недавний приезд в Россию госсекретаря США Майка Помпео. "Мы с ним встречались в Сочи. Примерно в таком же ключе высказывался. Но если они так считают, так надо предпринять какие-то практические шаги к совместной работе", - отметил президент.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ТРАМП, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]