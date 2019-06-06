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СНГ 06.06.2019 19:00

Путин за участие в переговорах по стратегической стабильности всех стран, обладающих ядерным оружием, в том числе неофициально

Все ядерные страны должны быть привлечены к дискуссии по стратегической стабильности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Конечно, на сегодняшний день наиболее значимыми являются наши переговоры как стран с наибольшим, самым мощным ядерным потенциалом, но в целом, по большому счету, я лично считаю, что нужно привлекать все ядерные страны, все - официальные, неофициальные", - сказал Путин на встрече в Санкт-Петербурге с руководителями ведущих информагентств.

По его мнению, если привлекать к диалогу только те страны, которые признаны ядерными державами, и не привлекать тех, кто не имеет такого официального статуса, "значит они будут дальше развивать (свои наработки в этом направлении - ИФ), и в конце концов этот процесс затормозится и между странами, которые являются официально признанными ядерными государствами".

"Поэтому по большому счету нужно создавать широкую платформу для дискуссий и принятия решений", - считает Путин.

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Тэги: РОССИЯ, СТРАТСТАБИЛЬНОСТЬ, ПЕРЕГОВОРЫ, УЧАСТНИКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]