Путин за участие в переговорах по стратегической стабильности всех стран, обладающих ядерным оружием, в том числе неофициально

Все ядерные страны должны быть привлечены к дискуссии по стратегической стабильности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Конечно, на сегодняшний день наиболее значимыми являются наши переговоры как стран с наибольшим, самым мощным ядерным потенциалом, но в целом, по большому счету, я лично считаю, что нужно привлекать все ядерные страны, все - официальные, неофициальные", - сказал Путин на встрече в Санкт-Петербурге с руководителями ведущих информагентств.

По его мнению, если привлекать к диалогу только те страны, которые признаны ядерными державами, и не привлекать тех, кто не имеет такого официального статуса, "значит они будут дальше развивать (свои наработки в этом направлении - ИФ), и в конце концов этот процесс затормозится и между странами, которые являются официально признанными ядерными государствами".

"Поэтому по большому счету нужно создавать широкую платформу для дискуссий и принятия решений", - считает Путин.