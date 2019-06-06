Путин отвергает попытки США возложить на РФ ответственность за ситуацию с ДРСМД

США осознают, что за выход из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) придется нести ответственность, поэтому пытаются обвинить во всем Россию, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вот наши американские партнеры взяли и вышли из договора об ограничении систем ПРО. И что, уважаемые дамы и господа, хочу обратиться к вам, кто-то из вас активно протестовал, выходил на улицу с плакатами? Нет. Тишина. Как будто так и надо. А ведь это был первый шаг к фундаментальной раскачке всего каркаса международных отношений в сфере глобальной безопасности и очень серьезный шаг", - сказал Путин на встрече с руководителями иностранных информагентств.
Сейчас, напомнил президент, речь идет о прекращении в одностороннем порядке участия США в ДРСМД.
"В первом случае хотя бы вели себя по честному - просто вышли в одностороннем порядке и все, а во втором, видимо, понимая, что нужно будет нести за это ответственность, пытаются свалить (ответственность - ИФ) на Россию", - сказал Путин.
Он предложил участникам встречи ознакомиться с текстом договора. "Там же прямо в статьях написано, что нельзя размещать на суше пусковые установки, ракеты малой и средней дальности. Там же прямо это написано. Нет, взяли в Румынии поставили, в Польше сейчас поставят. Это прямое нарушение", - сказал президент РФ
Представители Грузии и Азербайджана обсудят вопросы делимитации госграницы на встрече в Тбилиси
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 18 нарушений - Минобороны Азербайджана
Использование террористами новых форм действий и информтехнологий требует поиска иных путей борьбы с ними - глава Исполкома СНГ
Новак: согласованная позиция с ОПЕК+ будет, но надо подождать, пока рынок успокоится
ВБ подтвердил среднегодовой темп роста ВВП Азербайджана в 2019-2021гг на 3,5%
Bank Respublika сократил в 2018г обязательства перед Центробанком на 12,5%
YouTube сообщил о расширении запрета на видео шовинистического содержания
Выручка ФИФА в 2015-2018 гг достигла рекордных $6,4 млрд
ИВ Гянджи направит около 2,5 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Астаринского района получит 2,3 млн манатов на строительство дома для пострадавших от оползня
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Банк Республика провел благотворительную акцию накануне праздника Рамазан
Компания Bakcell организовала праздник для детей по случаю 1 июня
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви