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СНГ 06.06.2019 20:08

Путин отвергает попытки США возложить на РФ ответственность за ситуацию с ДРСМД

США осознают, что за выход из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) придется нести ответственность, поэтому пытаются обвинить во всем Россию, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вот наши американские партнеры взяли и вышли из договора об ограничении систем ПРО. И что, уважаемые дамы и господа, хочу обратиться к вам, кто-то из вас активно протестовал, выходил на улицу с плакатами? Нет. Тишина. Как будто так и надо. А ведь это был первый шаг к фундаментальной раскачке всего каркаса международных отношений в сфере глобальной безопасности и очень серьезный шаг", - сказал Путин на встрече с руководителями иностранных информагентств.

Сейчас, напомнил президент, речь идет о прекращении в одностороннем порядке участия США в ДРСМД.

"В первом случае хотя бы вели себя по честному - просто вышли в одностороннем порядке и все, а во втором, видимо, понимая, что нужно будет нести за это ответственность, пытаются свалить (ответственность - ИФ) на Россию", - сказал Путин.

Он предложил участникам встречи ознакомиться с текстом договора. "Там же прямо в статьях написано, что нельзя размещать на суше пусковые установки, ракеты малой и средней дальности. Там же прямо это написано. Нет, взяли в Румынии поставили, в Польше сейчас поставят. Это прямое нарушение", - сказал президент РФ

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, США, ДРСМД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]