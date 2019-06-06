Лондон предложил России изменить поведение, если она хочет улучшить отношения - Bloomberg

Представитель британского премьер-министра Терезы Мэй заявила, что отношения Великобритании и России могут улучшиться только в том случае, если Россия изменит свое поведение.

"В Великобритании заявили, что Россия должна изменить свое поведение прежде, чем можно будет улучшить отношения", - пишет агентство Bloomberg.

По словам представителя Мэй, действия российской стороны не подтверждают того, что Москва хочет быть "ответственным международным партнером".

"Мы дали ясно понять, что агрессивное и дестабилизирующее поведение России подрывает ее заявления (о готовности) быть ответственным международным партером", - отметили на Даунинг-стрит.

Однако в британском правительстве указали, что Лондон продолжит взаимодействовать с Москвой по вопросам, связанным с международной безопасностью, поскольку "это в национальных интересах Великобритании".

При этом, по данным Bloomberg, в Лондоне отметили, что приписываемое российской стороне отравление людей в Солсбери с использованием нервно-паралитического вещества было "подлой атакой".

Ранее в четверг президент России Владимир Путин заявил, что России и Великобритании нужно перевернуть страницу отношений, связанную со шпионажем и покушениями.

"Надо, в конце концов, перевернуть эту страницу, связанную со шпионами, покушениями. Не мы же шпионили против вас по поводу этого фигуранта, которого якобы пытались в Солсбери отравить. Это же ваш агент, а не наш. Значит, вы против нас шпионили", - сказал Путин в четверг на встрече с руководителями международных информационных агентств, добавив, что все это необходимо забыть.

Кроме того, Путин выразил надежду, что будет сделан выбор в сторону развития отношений и сотрудничества, а также на то, что в Великобритании не будут искусственно раздуваться антироссийские настроения.

В марте 2018 года в Солсбери против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери было применено нервнопаралитическое вещество военного назначения. Власти Великобритании обвинили Россию в причастности к покушению. В Москве отрицают связь инцидента в Солсбери с российскими спецслужбами.