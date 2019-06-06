Представители Грузии и Азербайджана обсудят вопросы делимитации госграницы на встрече в Тбилиси

Очередное заседание межправительственной комиссии по вопросам делимитации государственной границы Грузии и Азербайджана должно состояться в июне в Тбилиси, сообщил журналистам в четверг министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

"Важно, чтобы мы в деловой обстановке, без всяких эмоций обсудили с нашим стратегическим партнером (Азербайджаном) все детали, которые необходимо согласовать", - сказал министр, комментируя вопрос о том, будет ли затронута тема спорной территории на границе, где расположен монастырский комплекс Давид Гареджи.

Конкретную дату проведения встречи Залкалиани не назвал.

В конце мая заседание указанной комиссии прошло в Баку.

В межправительственную комиссию входят грузинская и азербайджанская комиссии, которые возглавляют заместители министров иностранных дел Грузии и Азербайджана - Лаша Дарсалия и Халаф Халафов.

Ранее в грузинском МИД заявили, что на данном этапе Грузия и Азербайджан согласовали 2/3 границы.

Работа двусторонней межправительственной комиссии по вопросу делимитации и демаркации границы началась в 1996 году. В феврале текущего года президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе визита в Баку выразила надежду, что после долгих лет с начала работы межправительственной комиссии Грузия и Азербайджан сумеют окончательно установить совместную границу.