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Внешняя политика 06.06.2019 23:32

Представители Грузии и Азербайджана обсудят вопросы делимитации госграницы на встрече в Тбилиси

Очередное заседание межправительственной комиссии по вопросам делимитации государственной границы Грузии и Азербайджана должно состояться в июне в Тбилиси, сообщил журналистам в четверг министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

"Важно, чтобы мы в деловой обстановке, без всяких эмоций обсудили с нашим стратегическим партнером (Азербайджаном) все детали, которые необходимо согласовать", - сказал министр, комментируя вопрос о том, будет ли затронута тема спорной территории на границе, где расположен монастырский комплекс Давид Гареджи.

Конкретную дату проведения встречи Залкалиани не назвал.

В конце мая заседание указанной комиссии прошло в Баку.

В межправительственную комиссию входят грузинская и азербайджанская комиссии, которые возглавляют заместители министров иностранных дел Грузии и Азербайджана - Лаша Дарсалия и Халаф Халафов.

Ранее в грузинском МИД заявили, что на данном этапе Грузия и Азербайджан согласовали 2/3 границы.

Работа двусторонней межправительственной комиссии по вопросу делимитации и демаркации границы началась в 1996 году. В феврале текущего года президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе визита в Баку выразила надежду, что после долгих лет с начала работы межправительственной комиссии Грузия и Азербайджан сумеют окончательно установить совместную границу.

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Тэги: ГРУЗИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ГРАНИЦА, ДЕЛИМИТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]