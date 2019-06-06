Представители Грузии и Азербайджана обсудят вопросы делимитации госграницы на встрече в Тбилиси

Очередное заседание межправительственной комиссии по вопросам делимитации государственной границы Грузии и Азербайджана должно состояться в июне в Тбилиси, сообщил журналистам в четверг министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
"Важно, чтобы мы в деловой обстановке, без всяких эмоций обсудили с нашим стратегическим партнером (Азербайджаном) все детали, которые необходимо согласовать", - сказал министр, комментируя вопрос о том, будет ли затронута тема спорной территории на границе, где расположен монастырский комплекс Давид Гареджи.
Конкретную дату проведения встречи Залкалиани не назвал.
В конце мая заседание указанной комиссии прошло в Баку.
В межправительственную комиссию входят грузинская и азербайджанская комиссии, которые возглавляют заместители министров иностранных дел Грузии и Азербайджана - Лаша Дарсалия и Халаф Халафов.
Ранее в грузинском МИД заявили, что на данном этапе Грузия и Азербайджан согласовали 2/3 границы.
Работа двусторонней межправительственной комиссии по вопросу делимитации и демаркации границы началась в 1996 году. В феврале текущего года президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе визита в Баку выразила надежду, что после долгих лет с начала работы межправительственной комиссии Грузия и Азербайджан сумеют окончательно установить совместную границу.
Новак: согласованная позиция с ОПЕК+ будет, но надо подождать, пока рынок успокоится
ВБ подтвердил среднегодовой темп роста ВВП Азербайджана в 2019-2021гг на 3,5%
Bank Respublika сократил в 2018г обязательства перед Центробанком на 12,5%
YouTube сообщил о расширении запрета на видео шовинистического содержания
Выручка ФИФА в 2015-2018 гг достигла рекордных $6,4 млрд
ИВ Гянджи направит около 2,5 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Астаринского района получит 2,3 млн манатов на строительство дома для пострадавших от оползня
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Автобус с туристами попал в аварию в Дубае, 15 человек погибли - СМИ
Лондон предложил России изменить поведение, если она хочет улучшить отношения - Bloomberg
Трамп сказал, что с интересом будет следить за сменой британского премьера и Brexit
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Банк Республика провел благотворительную акцию накануне праздника Рамазан
Компания Bakcell организовала праздник для детей по случаю 1 июня
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви