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СНГ 07.06.2019 13:44

США подготовят для Украины рекомендации по ускорению реформы оборонпрома

В Вашингтоне анализируют ход оборонной реформы на Украине и готовят ряд рекомендаций по ее ускорению, сообщает "Лига оборонных предприятий Украины".

Сейчас в Киеве с рабочим визитом находится делегация США во главе со старшим советником по вопросам реформирования ОПК Украины Дональдом Винтером (Donald Winter). "Целью визита зарубежных специалистов является изучение состояния дел в украинском оборонном секторе с целью последующей выработки рекомендаций по реформированию и развитию украинского ОПК", - говорится в сообщении.

По данным из открытых источников, назначенный Пентагоном на должность 28 мая 2019 года старший советник США по вопросам реформирования украинского ОПК в рамках визита в Киев провел, в том числе, переговоры с премьер-министром Владимиром Гройсманом и руководством госконцерна "Укроборонпром".

По некоторым оценкам, подготовленные американскими специалистами по итогам визита на Украину рекомендации могут лечь в основу обновленной политики Вашингтона в вопросах двустороннего ВТС с Киевом.

Согласно ранее озвученным данным американской стороны, с 2014 года объем военной помощи США Украине оценивается в около $1,3 млрд. В 2018 году госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 единиц ПТРК Javelin и 210 ракет к ним на $47 млн. Поставка американских ПТРК на Украину обеспечена в апреле 2018 года на условиях, что оборонное вооружение не будет использоваться на линии соприкосновения в зоне боевых действий в Донбассе.

Украина и США рассматривают возможности наращивания двустороннего ВТС, включая усиление системы ПВО и ВМС Украины. По некоторым оценкам американских официальных лиц, США открыты для развития ВТС с Киевом, в том числе, в формате Foreign direct sales.

Среди ключевых элементов реформы в украинском оборонном секторе выделяют продолжение реформы госконцерна "Укроборонпром" с последующим созданием на его базе ряда специализированных оборонных холдингов европейского типа, а также реформирование системы госуправления оборонной промышленностью. Обязательным условием реформы выступает дальнейшая интеграция национального ОПК в глобальный оборонный рынок и снятие нормативных ограничений для привлечения частных инвестиций в оборонную промышленность.

По оценкам участников оборонного сектора, темпы и эффективность реформы напрямую зависят от совершенствования действующей нормативно-правовой базы и уничтожения рудиментов плановой экономики времен бывшего СССР в сфере ОПК.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]