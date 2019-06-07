США подготовят для Украины рекомендации по ускорению реформы оборонпрома

В Вашингтоне анализируют ход оборонной реформы на Украине и готовят ряд рекомендаций по ее ускорению, сообщает "Лига оборонных предприятий Украины".
Сейчас в Киеве с рабочим визитом находится делегация США во главе со старшим советником по вопросам реформирования ОПК Украины Дональдом Винтером (Donald Winter). "Целью визита зарубежных специалистов является изучение состояния дел в украинском оборонном секторе с целью последующей выработки рекомендаций по реформированию и развитию украинского ОПК", - говорится в сообщении.
По данным из открытых источников, назначенный Пентагоном на должность 28 мая 2019 года старший советник США по вопросам реформирования украинского ОПК в рамках визита в Киев провел, в том числе, переговоры с премьер-министром Владимиром Гройсманом и руководством госконцерна "Укроборонпром".
По некоторым оценкам, подготовленные американскими специалистами по итогам визита на Украину рекомендации могут лечь в основу обновленной политики Вашингтона в вопросах двустороннего ВТС с Киевом.
Согласно ранее озвученным данным американской стороны, с 2014 года объем военной помощи США Украине оценивается в около $1,3 млрд. В 2018 году госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 единиц ПТРК Javelin и 210 ракет к ним на $47 млн. Поставка американских ПТРК на Украину обеспечена в апреле 2018 года на условиях, что оборонное вооружение не будет использоваться на линии соприкосновения в зоне боевых действий в Донбассе.
Украина и США рассматривают возможности наращивания двустороннего ВТС, включая усиление системы ПВО и ВМС Украины. По некоторым оценкам американских официальных лиц, США открыты для развития ВТС с Киевом, в том числе, в формате Foreign direct sales.
Среди ключевых элементов реформы в украинском оборонном секторе выделяют продолжение реформы госконцерна "Укроборонпром" с последующим созданием на его базе ряда специализированных оборонных холдингов европейского типа, а также реформирование системы госуправления оборонной промышленностью. Обязательным условием реформы выступает дальнейшая интеграция национального ОПК в глобальный оборонный рынок и снятие нормативных ограничений для привлечения частных инвестиций в оборонную промышленность.
По оценкам участников оборонного сектора, темпы и эффективность реформы напрямую зависят от совершенствования действующей нормативно-правовой базы и уничтожения рудиментов плановой экономики времен бывшего СССР в сфере ОПК.
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