Наблюдатели от СНГ отметили конструктивный характер программ кандидатов в президенты Казахстана

Глава миссия наблюдателей СНГ, исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев назвал предвыборную кампанию в Казахстане спокойной и организованной, отметил конструктивный характер программ кандидатов в президенты.

"Я уже успел побывать на некоторых избирательных участках в Уральске. Проехал по области, посмотрел прессу местную, телерепортажи. Хочу сказать то, что я увидел и то, что увидели уже сотни моих коллег здесь в Казахстане, говорит о том, что кампания проходит достаточно спокойно, организовано", - сказал Лебедев на брифинге в пятницу в Нур-Султане.

"Импонирует то, что все выступления кандидатов и их программы носят конструктивный характер и направлены, в первую очередь, на улучшение социального положения граждан республики, на создание условий для мирного и поступательного развития", - добавил он.

По словам Лебедева, он также удовлетворен состоянием избирательных участков, их оборудование соответствует всем нормам и правилам.

"Информация о том, как голосовать, как зарегистрироваться на избирательном участке, все, что касается законодательства, на всех избирательных участках имеется. Кроме того, мы увидели везде информацию о кандидатах в президенты на двух языках", - заявил глава миссии СНГ.

"Меня, как председателя исполкома СНГ, конечно же, радует то, что все кандидаты выступают за сохранение и укрепление дружественных отношений с соседними государствами - СНГ, за продолжение участия Казахстана в интеграционном взаимодействии", - сказал Лебедев.

Внеочередные президентские выборы пройдут в Казахстане 9 июня. На пост главы государства претендуют семь кандидатов.

Казахстанская партия власти "Нур Отан" во главе с лидером нации Нурсултаном Назарбаевым выдвинула на пост главы государства действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Казахстанская демократическая партия "Ак жол" выдвинула на выборы депутата мажилиса Данию Еспаеву, она стала первой женщиной в стране, которую Центральная избирательная комиссия зарегистрировала в качестве кандидата в президенты.

От народно-демократической патриотической партии "Ауыл" зарегистрирован председатель правления НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр" Толеутай Рахимбеков, от Коммунистической народной партии Казахстана - член парламента Жамбыл Ахметбеков, от национал-патриотического движения "Улт Тагдыры" ("Судьба нации") - журналист Амиржан Косанов.

Кандидатом от общественного движения "Улы Дала Кырандары" (Орлы Великой степи) зарегистрирован писатель Садыбек Тугел, от Федерации профсоюзов Казахстана баллотируется экс-депутат, председатель регионального объединения профсоюзов Амангельды Таспихов.

Как сообщалось, Токаев заявил о проведении внеочередных президентских выборов в начале апреля. Это произошло вскоре после того, как первый президент Казахстана Назарбаев 19 марта объявил о своем уходе с поста главы государства. Он подписал указ о сложении полномочий с 20 марта. В соответствии с конституцией республики полномочия президента перешли к председателю сената Токаеву, который должен был исполнять обязанности главы Казахстана до истечения срока полномочий избранного президента в апреле 2020 года.