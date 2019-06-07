Кочарян Пашиняну оказался не по зубам

Суд общей юрисдикции Еревана на заседании в пятницу признал арест имущества бывшего президента Армении Роберта Кочаряна нарушением его прав.

Оглашая решение по представленной адвокатами жалобе об аресте имущества, судья Анна Данибекян заявила, что соответствующее ходатайство следователя нарушило права экс-президента, передает корреспондент "Интерфакса".

Суд постановил, что восстановлением прав экс-президента Армении должен заняться судья, непосредственно занимающийся уголовным делом, по которому проходит Кочарян.

Как сообщалось, ранее был наложен арест на все имущество и доходы Кочаряна, кроме пенсии.

Ранее в Апелляционный суд Армении поступила жалоба генеральной прокуратуры республики на решения суда об освобождении и прекращении уголовного дела против бывшего президента страны, которому ранее было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя.

Как сообщалось, 18 мая суд общей юрисдикции Еревана принял решение освободить из-под ареста Кочаряна. 20 мая производство по уголовному делу против Кочаряна и других бывших высокопоставленных лиц прекращено и направлено в Конституционный суд.