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Дальнее зарубежье 07.06.2019 15:26

Премьер Австралии высказался в пользу реформирования ВТО

Глава кабмина Австралии Скотт Моррисон заявил, что Всемирная торговая организация (ВТО) нуждается в реформах, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

По словам австралийского премьера, многие страны-участники саммита G20 в Осаке, который состоится в конце июня, разделяют мнение о необходимости реформирования ВТО.

"Мы должны исправить это (организацию - ИФ), но не ломать, и исправление требует большего партнерства", - сказал Моррисон, выступая на встрече в Сингапуре, организованной Австралийской торговой палатой.

Ранее власти КНР также заявили, что ВТО следует реформировать в связи кризисной ситуацией, сложившейся в этой организации.

При этом Китай указал, что проявившиеся в настоящее время "односторонние протекционистские практики" подрывают работу ВТО. В заявлении говорится, что "определенный участник" ВТО использует предлог национальной безопасности для введения пошлин на сталь и алюминий, наносит ущерб международной торговле и подрывает правила функционирования ВТО.

Пекин указал, что эта страна вводит пошлины на импорт и устанавливает торговые барьеры без дозволения ВТО.

В то же время Китай не стал уточнять, о какой именно стране идет речь.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, ВТО, РЕФОРМА, МНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]