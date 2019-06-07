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ТЭК 07.06.2019 13:56

Саудовская Аравия в июле не будет добывать больше 10,33 млн б/с

Саудовская Аравия в июле этого года не будет добывать больше своей квоты по сделке ОПЕК+ в объеме 10,33 млн баррелей нефти в сутки, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль Фалих на сессии ПМЭФ.

"Мы уже сокращаем объемы, наши цифры на май находятся в районе 9,65 млн б/с, а согласовано (в рамках сделки ОПЕК+- ИФ) было 10,33 млн б/с, мы на 700 тыс. б/с превысили взятые нами обязательства. В следующие пару дней будут распределены объемы на июль, но я думаю, мы будем сохранять объемы в рамках добровольно принятых на себя обязательств по сделке ОПЕК+", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: САУДАРАВИЯ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]