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ТЭК 07.06.2019 14:03

Газпром готов начать переговоры о прямых поставках на Украину по сниженной на 25% цене, дешевле, чем по реверсу

"Газпром" готов начать переговоры о прямых поставках на Украину по сниженной на 25% цене, что дешевле, чем по реверсу.

"Самым главным вопросом является заключение прямого контракта на поставку газа на Украину", - завил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с оппозиционными украинскими политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.

Миллер высказался за прямые переговоры с Киевом по газовым вопросам.

По словам Медведчука, стоимость газа для населения на Украине не может превышать 4 тыс. гривен.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, ГАЗ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]