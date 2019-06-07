Газпром готов начать переговоры о прямых поставках на Украину по сниженной на 25% цене, дешевле, чем по реверсу

"Газпром" готов начать переговоры о прямых поставках на Украину по сниженной на 25% цене, что дешевле, чем по реверсу.

"Самым главным вопросом является заключение прямого контракта на поставку газа на Украину", - завил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с оппозиционными украинскими политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.

Миллер высказался за прямые переговоры с Киевом по газовым вопросам.

По словам Медведчука, стоимость газа для населения на Украине не может превышать 4 тыс. гривен.