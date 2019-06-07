Глава Минюста Армении подал в отставку

Министр юстиции Армении Артак Зейналян в пятницу подал в отставку.

"Я представил заявление об отставке с должности министра юстиции. Быть министром в этот исторический для нашего народа период - это был очень ответственный шаг. Моя деятельность на посту министра была направлена на поэтапное решение правовых проблем, существовавших в период моей деятельности правозащитника", - говорится в распространённом Зейналяном заявлении.

Зейналян был назначен министром после смены власти в Армении в 2018 году.