Автопроизводители просят Трампа согласовать с Калифорнией единые стандарты в сфере выбросов

Группа американских и зарубежных автопроизводителей официально обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой возобновить переговоры с властями Калифорнии относительно стандартов в сфере автомобильных выбросов.
Отсутствие единых национальных стандартов может дестабилизировать автомобильную промышленность и привести к сокращению инвестиций в отрасль, говорится в письме, подписанном 17 компаниями, включая Ford, General Motors, Toyota и Volvo.
Белый дом готовит собственный план, предусматривающий смягчение стандартов в сфере автомобильных выбросов, а также требований к расходу топлива в автомобилях, принятых предыдущим президентом США Бараком Обамой.
Власти Калифорнии, не согласные с решением Трампа, пообещали ввести собственные, более жесткие стандарты для отрасли. Власти штата имеют такое право, и стандартов Калифорнии придерживаются еще несколько американских штатов, на долю которых в общей сложности приходится более трети продаж автомобилей в США.
"Мы призываем, и федеральное правительство и власти Калифорнии возобновить переговоры и быть открытыми к корректировке политики, чтобы обеспечить пространство для маневра, необходимое для достижения в будущем целей в сфере защиты окружающей среды, а также ответа на нужды потребителей", - говорится в письме, направленном Трампу.
Принятие единых национальных стандартов "улучшит нашу способность сохранять инвестиции и инновации, позволив избежать длительного периода нестабильности и судебных разбирательств", отмечается в письме.
Такое же письмо было направлено губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому, которого автопроизводители также призвали возобновить переговоры с федеральными властями.
Автопроизводители в течение многих лет призывали власти США отказаться от нынешних стандартов в сфере автомобильных выбросов и экономичности автомобилей, считая, что они являются слишком жесткими и не принимают во внимание возросший интерес американских потребителей к внедорожникам.
Однако полная отмена положений, введенных Обамой, может создать больше проблем, чем решить, пишет The Wall Street Journal.
Если федеральные власти и Калифорния не смогут договориться, автопроизводителям придется придерживаться двух разных стандартов при продаже автомобилей в США.
Глава ЦИК Азербайджана будет наблюдать за президентскими выборами в Казахстане
Тема Карабаха лидерами РФ и Армении не обсуждалась - Песков
Глава парламента Грузии 20-21 июня обсудит в Азербайджане вопросы двусторонней повестки
Чистая прибыль БФБ за 2018г выросла в 2,5 раза
Фунт может упасть на 2% в случае прихода к власти Бориса Джонсона - опрос
Чистая прибыль Госaгентства жилищного строительства в 2018г превысила 3 млн манатов
Турист в музее Канады случайно взломал сейф, который никто не мог открыть 40 лет
Власти Катара обещают обеспечить прохладу на матчах ЧМ-2022 по футболу
Минтруда отбирает компании для проектирования ряда социальных объектов в регионах
ИВ Гянджи направит около 4 млн манатов на благоустройство города и капремонт автодорог
ИВ Гянджи направит около 2,5 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Астаринского района получит 2,3 млн манатов на строительство дома для пострадавших от оползня
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
ВТБ (Азербайджан) выпустил премиальную карту Black Edition
В Азербайджане прошла Торжественная церемония чествования победителей республиканской Олимпиады по русскому языку
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви