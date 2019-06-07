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Дальнее зарубежье 07.06.2019 15:16

Лейбористы обещают не допустить Brexit без соглашения

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин в пятницу заявил, что лейбористы готовы бороться против выхода Великобритании из ЕС без заключения сделки с Брюсселем.

"Мы остановим шаги, предпринимаемые в этой стране для осуществления Brexit без соглашения", - сказал Корбин журналистам.

"Мы готовы к всеобщим выборам, когда бы они ни прошли", - добавил он.

При этом Корбин подчеркнул, что Лейбористскую партию поддерживают по всей Великобритании.

Тереза Мэй в пятницу официально покидает пост лидера Консервативной партии Великобритании. В то же время она останется на посту премьера до тех пор, пока партия не изберет ее преемника.

Претенденты на пост лидера консерваторов и, соответственно, премьер-министра Великобритании, представят свои кандидатуры 10 июня. Голосования по кандидатурам среди депутатов-консерваторов начнутся в парламенте 13 июня.

Мэй объявила о решении отказаться от руководства Консервативной партии из-за сложностей с Brexit. Так, британский парламент многократно отвергал согласованную с Брюсселем сделку по Brexit, в результате чего выход Великобритании из ЕС пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛЕЙБОРИСТЫ, BREXIT, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]