Лейбористы обещают не допустить Brexit без соглашения

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин в пятницу заявил, что лейбористы готовы бороться против выхода Великобритании из ЕС без заключения сделки с Брюсселем.

"Мы остановим шаги, предпринимаемые в этой стране для осуществления Brexit без соглашения", - сказал Корбин журналистам.

"Мы готовы к всеобщим выборам, когда бы они ни прошли", - добавил он.

При этом Корбин подчеркнул, что Лейбористскую партию поддерживают по всей Великобритании.

Тереза Мэй в пятницу официально покидает пост лидера Консервативной партии Великобритании. В то же время она останется на посту премьера до тех пор, пока партия не изберет ее преемника.

Претенденты на пост лидера консерваторов и, соответственно, премьер-министра Великобритании, представят свои кандидатуры 10 июня. Голосования по кандидатурам среди депутатов-консерваторов начнутся в парламенте 13 июня.

Мэй объявила о решении отказаться от руководства Консервативной партии из-за сложностей с Brexit. Так, британский парламент многократно отвергал согласованную с Брюсселем сделку по Brexit, в результате чего выход Великобритании из ЕС пришлось перенести на 31 октября 2019 года.