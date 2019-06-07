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ТЭК 07.06.2019 14:07

Новак и Альтмайер обсудили транзит газа через Украину и "Северный поток-2"

Глава Минэнерго РФ Александр Новак встретился с федеральным министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером на площадке ПМЭФ, говорится в сообщении российского ведомства.

Стороны обсудили вопрос транзита российского газа по территории Украины в Европу.

Российский министр также напомнил, что, несмотря на всяческое противодействие и новые риски, продолжается реализация проекта газопровода "Северный поток-2".

На конец мая 2019 г. уже уложен 1391 км труб - 57% при общей протяженности двух ниток газопровода 2448 км.

"Что касается поправок в "газовую директиву" ЕС, распространяющих ее действие на территориальное море стран ЕС, предварительный анализ показывает, что есть несколько вариантов адаптации проекта "Северный поток-2" к новым требованиям. Их изучают эксперты", - цитируется в сообщении Новак.

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Тэги: РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, МИНЭНЕРГО, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]