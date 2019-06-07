Глава Минэнерго РФ Александр Новак встретился с федеральным министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером на площадке ПМЭФ, говорится в сообщении российского ведомства.

Стороны обсудили вопрос транзита российского газа по территории Украины в Европу.

Российский министр также напомнил, что, несмотря на всяческое противодействие и новые риски, продолжается реализация проекта газопровода "Северный поток-2".

На конец мая 2019 г. уже уложен 1391 км труб - 57% при общей протяженности двух ниток газопровода 2448 км.

"Что касается поправок в "газовую директиву" ЕС, распространяющих ее действие на территориальное море стран ЕС, предварительный анализ показывает, что есть несколько вариантов адаптации проекта "Северный поток-2" к новым требованиям. Их изучают эксперты", - цитируется в сообщении Новак.