Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане в январе-апреле сократилась до 58,4% - ЦБ

Банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) в январе-апреле 2019 года выросли на 4,1% – до 8 млрд 715 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

По данным ЦБА, банковские вклады населения в инвалюте за отчетный период сократились на 2,7% - до 5 млрд 93,9 млн манатов или 58,4% всех вкладов населения (по итогам 2018 года удельный вес вкладов в инвалюте составил 62,5%).

Объем вкладов населения в национальной валюте в январе-апреле 2019 года вырос на 15,2% - до 3 млрд 621,1 млн манатов или 41,6% всех вкладов.

На 30 апреля 2019 года объем банковских вкладов резидентов составляет 8 млрд 120 млн манатов, нерезидентов – 595 млн манатов. С начала года вклады резидентов выросли на 6,7%, нерезидентов – сократились на 22,1%.

В целом, на 1 мая, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане составляет 22 млрд 132 млн манатов, что на 1,2% больше показателя на конец 2018 года.

А.Мамедов