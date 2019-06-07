Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9155 RUR   0.0262 GBR   2.1584 TRY   0.2929

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.59 0.91 Brent 61.67 1.04

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 07.06.2019 14:21

Азербайджан и Россия могут создать СП для реализации проектов в сфере геологии

Национальная Академия наук Азербайджана (НАНА) подписала трехстороннее соглашение о сотрудничестве с российским государственным холдингом «Росгеология» и Российским государственным геологоразведочным университетом им. Серго Орджоникидзе (МГРИ), сообщает пресс-служба АО «Росгеология» – «РГ-информ».

«Документ позволит создать основы для улучшения взаимодействия научных кругов России и Азербайджана, активного взаимодействия в сфере геологии», - отмечается в сообщении.

Соглашение подписано на площадке Петербургского международного экономического форума гендиректором председателем правления АО «Росгеология» Сергеем Горьковым, вице-президентом Национальной академии наук Азербайджана Ибрагима Гулиевым и ректором МГРИ Вадимом Косьяновым.

В соответствии с достигнутым соглашением стороны намерены развивать взаимодействие в области науки, образования, подготовки высококвалифицированных кадров для отрасли, создания и внедрения инновационных технологий поисков и разведки месторождений полезных ископаемых.

В рамках соглашения будет рассмотрена возможность создания совместного предприятия для реализации проектов в области геологического изучения недр, решения задач прогноза месторождений, разработки инновационных цифровых технологий.

«Уверен, международное сотрудничество в научной сфере даст новые стимулы для решения кадровых проблем отрасли и развития отечественной геологоразведки. Поэтому мы рады, что научные круги России и СНГ объединяются под эгидой холдинга», - отметил Горьков.

В свою очередь, Косьянов подчеркнул, что «объединение научных и образовательных потенциалов наших стран вне всяких сомнений станет важным шагом к созданию передовой инфраструктуры научных исследований и развитию инновационной деятельности в сфере геологоразведки и недропользования России и Азербайджана».

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ГЕОЛОГИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Российские геологи выступили в научном институте Азербайджана

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]