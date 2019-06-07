Азербайджан и Россия могут создать СП для реализации проектов в сфере геологии

Национальная Академия наук Азербайджана (НАНА) подписала трехстороннее соглашение о сотрудничестве с российским государственным холдингом «Росгеология» и Российским государственным геологоразведочным университетом им. Серго Орджоникидзе (МГРИ), сообщает пресс-служба АО «Росгеология» – «РГ-информ».
«Документ позволит создать основы для улучшения взаимодействия научных кругов России и Азербайджана, активного взаимодействия в сфере геологии», - отмечается в сообщении.
Соглашение подписано на площадке Петербургского международного экономического форума гендиректором председателем правления АО «Росгеология» Сергеем Горьковым, вице-президентом Национальной академии наук Азербайджана Ибрагима Гулиевым и ректором МГРИ Вадимом Косьяновым.
В соответствии с достигнутым соглашением стороны намерены развивать взаимодействие в области науки, образования, подготовки высококвалифицированных кадров для отрасли, создания и внедрения инновационных технологий поисков и разведки месторождений полезных ископаемых.
В рамках соглашения будет рассмотрена возможность создания совместного предприятия для реализации проектов в области геологического изучения недр, решения задач прогноза месторождений, разработки инновационных цифровых технологий.
«Уверен, международное сотрудничество в научной сфере даст новые стимулы для решения кадровых проблем отрасли и развития отечественной геологоразведки. Поэтому мы рады, что научные круги России и СНГ объединяются под эгидой холдинга», - отметил Горьков.
В свою очередь, Косьянов подчеркнул, что «объединение научных и образовательных потенциалов наших стран вне всяких сомнений станет важным шагом к созданию передовой инфраструктуры научных исследований и развитию инновационной деятельности в сфере геологоразведки и недропользования России и Азербайджана».
Р.Бабаев
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